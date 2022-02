Android 13 permet aux utilisateurs d’exécuter des machines virtuelles Linux et Windows 11 sur le Pixel 6

Après diverses fuites, Google a finalement publié la semaine dernière la première version preview pour les développeurs d’Android 13 pour ses appareils Pixel. Maintenant, un développeur Android a récemment partagé que Android 13 est beaucoup plus flexible pour exécuter des machines virtuelles avec Linux et Windows 11 que les versions précédentes.

Après que Google a publié la première version preview pour les développeurs d’Android 13 la semaine dernière, le développeur Android Danny Lin a partagé qu’il a pu exécuter des « machines virtuelles complètes » avec des « performances quasi -natives » sur le Pixel 6, grâce à Android 13 DP1. Ces machines virtuelles sont d’autres systèmes d’exploitation tels que diverses distributions Linux et Windows 11.

Full-blown virtual machines with the KVM hypervisor (near-native performance) on Pixel 6 + Android 13 DP1 pic.twitter.com/4tgtJTPRyO —kdrag0n (@kdrag0n) February 13, 2022

Maintenant, vous vous demandez peut-être comment il est possible d’exécuter Linux ou Windows 11 sur un Pixel 6. De plus, comment peut-il atteindre des performances « quasi natives » ? Eh bien, la réponse facile est qu’Android 13 est bien meilleur pour gérer la virtualisation. Google a intégré un hyperviseur commun, un programme qui est utilisé pour exécuter et gérer une ou plusieurs machines virtuelles sur un appareil, sous la forme de KVM (kernel-based virtual machine). Vous pouvez consulter ce blog approfondi de Mishaal Rahman, membre de XDA, pour en savoir plus sur cette technologie.

Grâce à cela, Android 13 permet aux utilisateurs chevronnés d’exécuter des machines virtuelles basées sur Linux ou Windows 11 sur le Pixel 6 et d’autres appareils analogues avec des performances bien meilleures et moins de problèmes que les versions précédentes d’Android. Bien qu’il n’ait pas fonctionné de manière aussi fluide que les versions natives de l’OS, il est dit qu’il est assez décent. Vous pouvez vérifier que Lin exécute Windows 11 en tant que machine virtuelle sur son Pixel 6 dans le tweet ci-dessous.

And here’s Windows 11 as a VM on Pixel 6 https://t.co/0557SfeJtN pic.twitter.com/v7OIcWC3Ab —kdrag0n (@kdrag0n) February 13, 2022

Il est également suggéré que la puce Tensor de Google a également un rôle à jouer dans ce domaine. En outre, cette configuration a également été en mesure d’exécuter le jeu populaire Doom.

Android 13 gère mieux la virtualisation

Maintenant, bien que ces changements vous permettront d’exécuter Linux ou Windows 11 sur les appareils Android plus facilement qu’auparavant, cela ne signifie pas que vous serez en mesure de le faire lorsqu’Android 13 sera publié publiquement. Le principal objectif de Google pour ces changements concerne la sécurité et la gestion des DRM par sa plateforme Android.

Néanmoins, nous nous attendons à ce que les power users profitent du nouvel hyperviseur KVM dans Android 13 pour déployer des machines virtuelles sur des smartphones compatibles comme le Pixel 6 et d’autres appareils. L’idée d’exécuter Windows 11 et d’autres systèmes d’exploitation dans Android 13 est amusante, mais les avantages sont encore un peu flous.