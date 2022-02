by

Les Acer Swift 3 et Swift 5 équipés d’une puce Intel Alder Lake-P arrivent bientôt

Acer donne un coup de pouce à sa gamme d’ordinateurs portables fins et légers Swift en adoptant les processeurs Intel Core de 12e génération basés sur la nouvelle architecture Alder Lake-P de 28 watts.

Le nouvel Acer Swift 5 est un ordinateur portable haut de gamme de 14 pouces qui mesure moins de 1.52 cm d’épaisseur et pèse environ 1.2 kg, tandis que le nouvel Acer Swift 3 est un modèle plus grand public.

Les deux seront disponibles dans le monde entier dans quelques semaines.

Acer Swift 5 (SF514-56T)

Selon Acer, le Swift 5 est un ordinateur portable fin et léger sera vendu à partir de 1 799 euros lorsqu’il arrivera en mars. Propulsé par un processeur Intel Core i5-1240P ou Core i7-1260P, l’ordinateur portable dispose de 4 cœurs de processeur performants et de 8 cœurs efficaces (pour un total de 16 threads) et d’une carte graphique intégrée Intel Iris Xe.

Le nouveau Swift 5 est également doté d’un châssis unibody en aluminium, d’une capacité de mémoire vive LPDDR5 pouvant atteindre 16 Go et d’une capacité de stockage à semi-conducteurs PCIe Gen 4 pouvant atteindre 2 To.

Il s’agit d’un ordinateur certifié Intel Evo doté d’un écran tactile de 14 pouces d’une résolution de 2 560 x 1 600 pixels avec une gamme de couleurs sRGB de 100 % et une luminosité de 425 nits, ainsi que des bords fins pour un rapport écran/corps de 92,22 % et un revêtement Gorilla Glass antimicrobien.

Le clavier est rétroéclairé et le pavé tactile OceanGlass est fabriqué à partir d’un plastique issu de l’océan, mais traité pour donner l’impression d’être en verre. L’ordinateur portable est doté d’un capteur d’empreintes digitales, d’une webcam full HD et le support de la charge rapide : Acer affirme que vous pouvez obtenir 4 heures d’autonomie à partir d’une charge de 30 minutes.

Parmi les autres caractéristiques figurent des ventilateurs doubles et des caloducs pour le refroidissement, deux ports Thunderbolt, un port HDMI 2.1 et deux ports USB 3.2 Gen 1.

Acer Swift 3 (SF314-512)

Le Swift 3 est un ordinateur portable également équipé d’un processeur Intel Core de 12e génération, d’une capacité de stockage allant jusqu’à 2 To, de deux ventilateurs pour le refroidissement, d’une webcam full HD et d’une fonction de charge rapide.

Mais c’est un ordinateur portable plus abordable avec un port USB-C plutôt que Thunderbolt, un choix d’écrans full HD ou Quad HD (tous deux avec un rapport d’aspect 16:9), et il sera vendu à partir de 1 199 euros en avril.

Ce prix de départ concernera un modèle équipé d’un processeur Intel Core i3-1220P, une puce à 10 cœurs et 12 threads avec deux cœurs de processeur de performance et huit cœurs efficaces. Mais l’ordinateur portable sera également disponible avec des options de processeur Core i5-1240P et Core i7-1260P.