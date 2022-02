La OPPO Pad apparaît sur des photos de prise en main avant son annonce

La OPPO Pad a fuité il y a quelques jours, et la société l’a même teasé et révélé le design officiellement sur Weibo. Nous avons déjà certaines des spécifications de l’appareil à venir, et la tablette vient de fuiter sur trois nouvelles photos de prise en main, confirmant le design, et un nouvel accessoire clavier.

La première tablette de OPPO, la OPPO Pad, sera dévoilée aux côtés de la nouvelle série de smartphones haut de gamme OPPO Find X5 le 24 février, et à deux jours de l’événement en direct, nous avons déjà trois nouveaux clichés présentant la nouvelle tablette. Les images confirment le design que nous avons vu il y a quelques jours, et montrent la tablette avec un accessoire clavier d’apparence officielle.

L’image partagée sur Weibo relayée sur GSMArena confirme que OPPO vendra une housse de clavier magnétique supplémentaire, et nous savons également déjà qu’elle sera compatible avec le stylet OPPO Pencil. Le clavier n’aura pas de trackpad, et nous ne savons pas combien il coûtera, ou s’il sera livré en bundle, bien que ce soit peu probable.

Selon les dernières rumeurs, la OPPO Pad aura un écran LCD de 10,95 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 600 pixels, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les bords d’écrans seront minces sur les côtés, et le dos recevra un design unique.

Des informations supplémentaires au MWC 2022

La tablette sera équipée du chipset Snapdragon 870, et elle disposera de 6 Go de RAM. La caméra frontale est un capteur de 8 mégapixels, tandis que la caméra arrière serait un capteur de 13 mégapixels. La OPPO Pad disposera de quadruples haut-parleurs avec un son Dolby Atmos, supportera le clavier nouvellement vu, et sera compatible avec le OPPO Pencil.

La tablette dispose d’une batterie d’une capacité de 8 360 mAh, et elle fonctionnera également de manière transparente avec d’autres appareils OPPO. Nous nous attendons à au moins deux options de couleur, et nous n’avons aucune information sur le fait que la OPPO Pad sera vendue dans le monde entier, mais nous en saurons plus dans seulement deux jours au MWC 2022.