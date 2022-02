Les NAS de Asustor victimes d’une virulente attaque par ransomware de type Deadbolt

Pour assurer la sécurité des périphériques NAS et les protéger contre de futures attaques, QNAP a préparé une série de recommandations et de meilleures pratiques, que vous pouvez consulter ici .

La communauté r/asustor suit les informations disponibles ici , et après avoir croisé les services sur les appareils affectés, soupçonne Plex comme l’un des vecteurs d’attaque possible .

On ne sait pas encore exactement comment les hackers ont réussi à compromettre les appareils Asustor ni quels modèles sont sensibles à l’attaque. Cela s’explique en partie par le fait que l’entreprise reste discrète à ce sujet, mais les utilisateurs devraient, espérons-le, recevoir une déclaration ainsi qu’un correctif le plus tôt possible.

Après les attaques de ransomware contre les périphériques NAS de QNAP, c’est maintenant au tour de Asustor de souffrir. En effet, les propriétaires de divers modèles de périphériques de stockage en réseau (NAS) Asustor se sont rendus sur Reddit et sur le forum officiel de la société, pour alerter les autres d’une attaque active de ransomware prenant en otage leurs bibliothèques de médias et autres données stockées, comme le rapporte Tom’s Hardware.