Google Recherche teste un nouveau thème sombre noir sur les ordinateurs de bureau

Quant à la disponibilité du nouveau thème sombre noir dans Google Recherche, 9to5Google rapporte qu’il apparaît et disparaît de façon aléatoire pour les utilisateurs. Si vous voulez savoir s’il est disponible pour vous, allez sur Google Recherche puis « Paramètres » dans le coin supérieur droit et sélectionnez l’option « Thème sombre » sous « Apparences » pour voir si c’est le nouveau ou l’ancien thème.

Regardons les choses en face ! Nous aimons tous le mode sombre pour de nombreuses raisons. Pour commencer, il réduit la fatigue des yeux pendant les longues sessions de navigation sur le Web, et deuxièmement, il permet d’économiser la batterie sur les appareils à écran AMOLED. Grâce à la popularité du thème sombre, Google a ajouté un mode sombre à ses différentes plateformes, dont Google Recherche. Le géant de la recherche apporte maintenant quelques changements et a commencé à tester un thème sombre « noir » pour son site Web de bureau.