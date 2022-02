Les appareils de réalité augmentée et de réalité virtuelle prévus par Apple font l’objet de rumeurs depuis des années, mais nous voyons maintenant des indications que la sortie pourrait enfin être proche. Des références à un soi-disant « realityOS », qui serait le système d’exploitation au cœur des appareils AR et VR, ont été trouvées dans les journaux de téléchargement de l’App Store et dans les téléchargements open source d’Apple sur GitHub.

La grande question est maintenant de savoir si ces références sont légitimes et si elles le sont, ce que cela signifie pour les appareils de réalité virtuelle (VR) et réalité augmentée (AR) d’Apple.

MacRumors cite plusieurs développeurs qui ont repéré les références, dont le développeur iOS Matthew Davis qui a signalé une référence GitHub dans un message Twitter. Dans un message analogue, le développeur Steve Troughton-Smith signale les mêmes références, tout en notant que « cela pourrait être un vestige de la pull request de quelqu’un à partir d’un faux compte », suggérant que même si cela ressemble à une confirmation directe, nous devrions toujours le prendre avec « des pincettes ».

Le développeur Rens Verhoeven a partagé les références qu’il a découvertes dans les journaux de téléchargement de l’App Store, en demandant : « Euh, que fait RealityOS d’Apple dans les journaux de téléchargement de l’App Store ? AR/VR confirmé ? ». Cela semble être la question qui préoccupe tout le monde en ce moment.

« #if TARGET_FEATURE_REALITYOS » Well then. This at least confirms it 1) has its own OS & binaries, and 2) has a realityOS Simulator https://t.co/6a25kWshXR pic.twitter.com/RyF5O5gFjg – Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) February 9, 2022

En supposant que ces références soient légitimes et ne soient pas l’œuvre de faux comptes comme le souligne Troughton-Smith, elles pourraient signifier que les appareils AR/VR d’Apple, dont on parle depuis longtemps, sont sur le point d’être commercialisés. Selon les rumeurs, Apple aurait plusieurs appareils en cours de développement et, plus tôt cette année, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a prédit qu’Apple pourrait sortir son premier appareil — un casque AR/VR — d’ici la fin de l’année 2022, mais en quantité limitée.

Uh what is Apple’s RealityOS doing in the App Store upload logs? AR/VR confirmed ? pic.twitter.com/Wp7XWieeEU —Rens Verhoeven (@renssies) January 17, 2022

Un lancement retardé ?

Quelques jours seulement après que Ming-Chi Kuo ait suggéré qu’Apple travaillait sur un casque, un nouveau rapport affirme qu’Apple pourrait ne pas être en mesure de respecter ce calendrier. Apple utiliserait sa puce M1 dans ce casque AR/MR, mais il aurait été difficile de maintenir ces puces suffisamment tempérées dans un wearable. Pour cette raison, Bloomberg suggère qu’Apple pourrait ne pas lancer le produit avant 2023, même si la société peut encore faire pression pour un lancement fin 2022.

Les rumeurs d’un casque VR attendu sont devenues plus nébuleuses ces derniers mois, mais nous avons également entendu qu’Apple pourrait avoir un casque AR portable à écran transparent qui ressemble à une paire de lunettes traditionnelles d’ici 2025. En bref, les rumeurs ont donné lieu à de multiples rumeurs, souvent confuses, sur les plans d’Apple en matière de RA/VR/MR (réalité mixte), mais avec ces références à realityOS, nous pourrions enfin nous rapprocher d’une sorte d’annonce.