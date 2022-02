Le casque VR d’Apple pourrait comporter des salles FaceTime virtuelles avec des Memojis et SharePlay

Ces dernières semaines ont apporté quelques révélations intéressantes sur le prochain casque de réalité mixte d’Apple, notamment des détails sur son système d’exploitation realityOS. Aujourd’hui, un nouveau rapport indique que le casque VR d’Apple pourrait utiliser deux fonctions essentielles d’iOS : Memoji et SharePlay.

L’information provient de Mark Gurman, qui a l’habitude de fournir des fuites et des rumeurs précises concernant les appareils Apple. Dans sa dernière lettre d’information Power On, Gurman explique que Memoji et SharePlay permettront au casque d’Apple d’offrir une expérience FaceTime analogue à celle que les utilisateurs d’Apple obtiennent déjà sur iOS et macOS.

« J’imagine une version de FaceTime en réalité virtuelle où vous pouvez être dans une salle de conférence avec des dizaines de personnes », a expliqué Gurman. « Au lieu de voir leurs visages réels, vous verrez des versions 3D d’eux (Memojis). Je suppose que le casque sera capable de déterminer les expressions faciales d’une personne en temps réel, ce qui rendra l’expérience assez réaliste. Je m’attends également à une utilisation intensive de SharePlay dans le nouveau realityOS, qui permettra à plusieurs porteurs de casque de profiter ensemble de la musique, des films et des jeux ».

Introduits en 2018, les Memojis sont des avatars personnalisables ressemblant à des dessins animés qui utilisent la réalité augmentée pour se calquer sur vos expressions faciales. SharePlay, quant à lui, est apparu en 2021 et fournit un ensemble unique de commandes de lecture à toute personne lors d’un appel FaceTime de groupe.

Les participants peuvent ainsi écouter de la musique ou regarder un film ensemble en temps réel.

Une expérience familière

Ces fonctionnalités sont dans la lignée de ce que Gurman a affirmé auparavant. En janvier 2022, Gurman a déclaré que les communications seront au cœur du casque d’Apple, affirmant que les gens doivent s’attendre à ce que « les Animojis et une expérience VR analogue à FaceTime » fassent du produit « le Zoom nouvelle ère ».

Avec la prise en charge de Memoji et de SharePlay, Apple pourrait espérer que son casque offrira une expérience familière à toute personne ayant déjà pris part à un appel FaceTime. Il y a des spéculations selon lesquelles Apple pourrait préparer le terrain avec des fonctionnalités dans d’autres produits Apple, comme l’audio spatial avec le suivi dynamique de la tête dans les AirPods et les indications de marche en réalité augmentée dans Apple Plans.

Nul doute que davantage de gens seront familiarisés avec ces fonctions, plus l’introduction du casque d’Apple sera facile. Et puisque l’appareil est probablement retardé jusqu’en 2023, Apple a encore beaucoup de temps pour nous préparer. Le casque de réalité mixte AR/VR d’Apple serait axé sur le jeu, la consommation de médias et la communication. FaceTime pourrait en être un élément essentiel en raison de la fonction SharePlay qui permet à plusieurs personnes de diffuser des films et des séries TV ensemble.