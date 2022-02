Intel affirme que les nouvelles puces Alder Lake de 12e génération surpassent le Apple M1 Pro

Intel a déjà annoncé ses processeurs mobiles de 12e génération au CES 2022, mais ce n’est que maintenant que nous entendons parler des détails de ses puces efficaces des séries U et P. Contrairement à la série H, qui est conçue pour les machines hautes performances, ces nouveaux processeurs sont destinés aux ordinateurs portables et aux 2-en-1 fins et légers.

Nous connaissons ces puces, y compris les spécifications officielles détaillées, depuis un certain temps. Mais c’est seulement maintenant qu’Intel nous donne un avant-goût des performances. Selon Intel, les puces de la série U, les plus efficaces, peuvent rivaliser avec le M1 d’Apple, tandis que les processeurs de la série P, plus puissants, peuvent surpasser le M1 Pro. Par rapport au Core i7-1195G7 de la dernière génération, Intel affirme que les nouvelles puces offrent des performances multithreads jusqu’à 70 % supérieures.

Cores Max core clock Graphics Power Core i7-1280P 14 (6 P-cores, 8 E-cores) 4.8 GHz 96 EU 28 W Core i7-1270P 12 (4 P-cores, 8 E-cores) 4.8 GHz 96 EU 28 W Core i7-1260P 12 (4 P-cores, 8 E-cores) 4.7 GHz 96 EU 28 W Core i5-1250P 12 (4 P-cores, 8 E-cores) 4.4 GHz 80 EU 28 W Core i5-1240P 12 (4 P-cores, 8 E-cores) 4.4 GHz 80 EU 28 W Core i3-1220P 10 (2 P-cores, 8 E-cores) 4.4 GHz 64 EU 28 W Core i7-1265U 10 (2 P-cores, 8 E-cores) 4.8 GHz 96 EU 9 W – 15 W Core i7-1255U 10 (2 P-cores, 8 E-cores) 4.7 GHz 96 EU 9 W – 15 W Core i5-1245U 10 (2 P-cores, 8 E-cores) 4.4 GHz 80 EU 9 W – 15 W Core i5-1235U 10 (2 P-cores, 8 E-cores) 4.4 GHz 80 EU 9 W – 15 W Core i3-1215U 6 (2 P-cores, 4 E-cores) 4.4 GHz 64 EU 9 W – 15 W Pentium 8505 5 (1 P-cores, 4 E-cores) 4.4 GHz 48 EU 9 W – 15 W Celeron 7305 5 (1 P-cores, 4 E-cores) 4.2 GHz 48 EU 9 W – 15 W

Dans le monde réel, Intel affirme que les nouvelles puces de la série P sont 50 % plus rapides dans Blender par rapport à la génération précédente, et jusqu’à 30 % plus rapides dans la retouche photo. Plus impressionnant encore, Intel montre que les puces des séries U et P surpassent le M1 Pro d’Apple et surclassent largement le Ryzen 7 5800U d’AMD.

Ces améliorations sont impressionnantes, mais c’est la comparaison avec les prochains processeurs Ryzen 6000 d’AMD qui compte. AMD affiche de fortes hausses par rapport à la génération précédente, nous devrons donc attendre de voir comment les puces des séries U et P d’Intel se positionnent une fois que Ryzen 6000 sera là.

Nous ne savons peut-être pas comment les gammes s’alignent sur les performances brutes des processeurs, mais nous avons quelques indices en ce qui concerne les graphiques. Intel s’en tient à ses graphiques Iris Xe pour les processeurs des séries U et P de 12e génération, qui ne sont pas mauvais pour les jeux. Intel montre que les graphiques intégrés atteignent 115 images par seconde (fps) dans League of Legends et 82 fps dans Grand Theft Auto V, tous deux à 1080p.

250 modèles équipés de ces processeurs arriveront en 2022

Mais là encore, c’est la comparaison avec les graphiques intégrés d’AMD qui compte. AMD utilise son architecture RDNA 2, présente dans les cartes graphiques RX 6000, pour ses dernières puces Ryzen 6000. AMD affirme que ces graphiques intégrés peuvent faire tourner des titres beaucoup plus exigeants à 1080 p, atteignant près de 60 fps dans des jeux comme Borderlands 3 et Metro Exodus. Intel a confirmé que sa technologie de mise à l’échelle XeSS serait intégrée aux cartes graphiques dans le courant de l’année, ce qui devrait améliorer considérablement les performances.

Intel affirme que plus de 250 modèles équipés de ces processeurs arriveront en 2022. Cela inclut des machines pliables à 9 watts jusqu’à des ordinateurs portables de jeu fins et légers à 28 watts. Les nouvelles puces possèdent les mêmes caractéristiques de plateforme que les processeurs de la série H, notamment la prise en charge de DDR5 et DDR4, le Wi-Fi 6E et Thunderbolt 4.