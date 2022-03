Steam sur Chrome OS arrive d’abord sur ces Chromebook : ASUS, Acer, et d’autres

Steam sur Chrome OS sera disponible sur certains Chromebooks de ASUS, Acer, HP et Lenovo lors de son lancement. Selon un rapport d’Android Police, cela fait deux ans que l’arrivée de Steam sur Chrome OS a été confirmée.

Le directeur de la gestion des produits de Chrome OS chez Google, Kan Liu, a lui-même confirmé que la plateforme de jeux Steam arrive sur le système d’exploitation du géant des moteurs de recherche. Après deux ans, Google n’a toujours pas révélé de détails concrets concernant Steam sur Chrome OS. Cependant, le code source de la version de test du système d’exploitation a permis de dévoiler de nombreux détails sur la prise en charge prochaine de la plateforme de jeux.

En fait, le 28 janvier dernier, le code source de la version de test de Chrome OS suggère que l’arrivée du support de Steam est imminente. Ce code a révélé que Google travaille à la mise en place d’un support RVB pour les claviers. Bien que la simple prise en charge RVB de Chrome OS ne confirme pas automatiquement l’arrivée d’un Chromebook de jeu, la fonctionnalité d’éclairage coloré est mieux associée aux jeux.

Cependant, cette fois-ci, un nouveau code source de Chrome OS a dévoilé les modèles de Chromebook pris en charge par le support Steam.

Selon un récent rapport de Tom’s Guide, le code de Chromium Gerrit comprend un total de 7 Chromebooks qui prennent en charge « Borealis », le nom de code que Google utilise pour son support Steam.

Un total de 7 Chromebooks

Le code comprenait 6 noms de code de Chromebook identifiables, dont certains de Acer et de ASUS, et un seul ordinateur portable de HP. Les modèles Acer comprennent le Acer Chromebook Spin 713 avec le nom de code Voxel, le Acer Chromebook 515, connu sous le nom de Volet, et le Acer Chromebook 514, qui porte le surnom de Volta. Parallèlement, deux machines Asus ont été identifiées à partir du code source, notamment le Asus Chromebook CX0 ou Drobit et le Asus Chromebook Flip CX5 ou Delbin. Le seul ordinateur portable HP prenant en charge Steam est le HP Pro c640 G2 Chromebook, également connu sous le nom de Elemi. Qui plus est, le code mentionne également un Chromebook qui porte le nom de Lindar, qui, selon Android Police, est le mystérieux Chromebook de Lenovo.

En outre, si vous envisagez d’acquérir les Chromebooks susmentionnés, vérifiez d’abord leurs spécifications pour vous assurer qu’ils répondent à la configuration requise pour la prise en charge de Steam par Chrome OS. Le Chromebook doit disposer d’au moins 7 Go de RAM et d’un Intel Core i7 de 11e génération ou même d’un i5 pour pouvoir utiliser Steam.