De présumés problèmes chez TSMC pourraient retarder la prochaine génération de processeurs

Étant donné la position qu’occupe TSMC dans un secteur d’une importance vitale, un échec dans la maîtrise du processus de 3 nm aura diverses répercussions . Selon DigiTimes, AMD fait actuellement un usage intensif des processus de 7 nm de TSMC (connus sous le nom de N6 et N7). La prochaine série Ryzen 7000 sera basée sur le processus de 5 nm de TSMC (connu sous le nom de N5 et N4). Les futures puces, celles en cours de développement actuellement, seront basées sur le processus de 3 nm.

Si ces problèmes persistent, les clients augmenteront probablement leur dépendance à l’égard du processus de 5 nm de TSMC, ce qui pourrait avoir un impact sur AMD, NVIDIA et d’autres qui utilisent cette technologie . Pour sa part, TSMC n’a signalé aucun problème avec son processus de 3 nm et affirme qu’il est « sur la bonne voie avec de bons progrès ».

Les problèmes tournent autour du nombre de puces qui ne sont pas défectueuses. La fabrication de semi-conducteurs est un processus complexe et délicat et il y aura toujours des puces défectueuses en cours de route.