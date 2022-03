Avec Checks, Google veut s’assurer que vos applications sont entièrement conformes avant leur lancement

by

L’incubateur Area 120 de Google a lancé une nouvelle plateforme de protection de la vie privée appelée Checks, qui utilise l’IA pour identifier les potentiels problèmes de confidentialité et de conformité des applications mobiles.

Alors que le paysage de la confidentialité et de la conformité continue d’évoluer, les développeurs sont souvent désemparés lorsqu’il s’agit de s’assurer que leurs applications mobiles restent conformes à la fois sur Android et iOS. C’est pourquoi Area 120 de Google a créé une solution qui simplifie la protection de la vie privée pour les développeurs qui distribuent leurs applications sur le Play Store et l’App Store.

Selon un nouvel article de blog, l’équipe de Checks a passé les deux dernières années à écouter les commentaires de centaines de développeurs d’applications mobiles sur leur approche de la confidentialité et à collaborer avec les premiers utilisateurs pour affiner sa plateforme et sa feuille de route. En fournissant des informations automatisées sur la confidentialité, Google estime que son nouvel outil peut aider les développeurs d’applications mobiles de toutes tailles à gagner du temps en éliminant les processus compliqués.

Les développeurs qui utilisent Checks lorsqu’ils mettent à jour leurs applications existantes ou se préparent à en lancer de nouvelles peuvent prendre des décisions en connaissance de cause, car l’outil identifie les potentiels problèmes de conformité, fournit des informations claires et exploitables dans un langage simple et inclut des liens vers des sources pertinentes.

En plus d’aider les développeurs d’applications, la plateforme Checks fournit également les mêmes informations aux services juridiques, techniques et autres d’une entreprise, sans nécessiter d’intégration technique. Cela permet de réduire le nombre de messages, de réunions et de documents dont les équipes ont besoin pour retrouver des informations.

Des informations sur les problèmes de confidentialité et de conformité

Les kits de développement logiciel (SDK) pouvant modifier leur fonctionnalité à tout moment, Checks aide les développeurs d’applications mobiles qui utilisent des SDK en les détectant automatiquement et en les alertant lorsque les pratiques de partage des données d’une application ont changé. Si le changement n’était pas prévu, ils peuvent chercher à savoir où les nouvelles données sont partagées et apporter les modifications nécessaires pour rester en conformité.

Les développeurs d’applications mobiles qui préparent le lancement de la section « Sécurité des données » de Google Play, qui fournira aux utilisateurs finaux des informations sur les données que les applications collectent ou partagent et sur la manière dont elles utilisent ces données, peuvent également utiliser Checks pour les aider.

Les développeurs intéressés peuvent demander un accès anticipé à Checks dès maintenant. Lorsque la nouvelle plateforme de confidentialité de Google sera lancée, il y aura trois niveaux payants et un niveau gratuit. Alors que le niveau gratuit n’aidera les développeurs qu’à remplir la section « Sécurité des données » de Google Play, les plans payants de Checks peuvent aider à la mise en conformité avec la RGPD et fournir des informations sur les questions liées à la vie privée et les pratiques de partage des données.