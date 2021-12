Steam pourrait arriver sur les Chromebook avec la prise en charge des jeux PC

Les Chromebooks sont excellents pour naviguer sur le Web, effectuer des travaux et même se divertir. Ils offrent de longues heures d’autonomie qui peuvent souvent durer une journée de travail complète, et ils disposent de la plupart des fonctionnalités nécessaires pour se concentrer sur le travail et aider les étudiants à terminer leurs travaux. Mais, ils pourraient bientôt aider ces mêmes étudiants à se divertir.

Steam pour Chrome OS est proche d’une version bêta, selon le code source examiné par Android Police. Une fois lancée, la version Chromebook de Steam utilisera une couche de compatibilité Proton pour prendre en charge les jeux PC, un peu comme la prochaine console Steam Deck.

Comme l’a découvert Android Police, la prochaine version de Chrome OS 98.0.4736.0 (qui devrait arriver dans quelques semaines) comporte deux flags qui activent « Borealis », le nom de code de Steam sur Chrome OS. Le code source montre que Steam finira par proposer des versions bêta et stable de son client Chrome OS, ce qui permettra à certains testeurs d’essayer des fonctionnalités en avance, au détriment de la fiabilité.

On ne sait pas encore si tout cela fonctionnera bien, mais les fans et les joueurs ont largement fait l’éloge du système.

Comme Chrome OS est basé sur Linux, il a besoin de la couche de compatibilité Proton pour exécuter des jeux qui ne sont techniquement disponibles que sur PC. Mais, c’est là que nous entrons dans une conversation étrange : les Chromebook sont-ils même assez puissants pour exécuter de « vrais » jeux ?

Ne vous attendez pas à jouer à des jeux AAA

Chrome OS étant un système d’exploitation très léger, la plupart des Chromebook fonctionnent sur du matériel abordable et de faible puissance. Ce matériel peut être assez puissant pour faire tourner certains titres indépendants (il peut faire tourner des jeux Android), mais jouer à Cyberpunk 2077 sur un Chromebook peut être une tâche impossible.

À moins que vous ne fassiez partie des fans fous de Chromebook qui ont acheté une machine surpuissante comme le Samsung Galaxy Chromebook ou le Google Pixelbook.

Ces appareils résistent à la plupart des ordinateurs portables Windows et devraient être parfaits pour des jeux peu exigeants comme Fall Guys ou des titres plus anciens comme Fallout : New Vegas. En ce qui concerne les titres AAA… eh bien, vous devriez probablement utiliser un service de streaming de jeux comme GeForce NOW ou Stadia au lieu de torturer votre Chromebook.