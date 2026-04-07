Sur le papier, une fuite de wallpapers n’a rien d’explosif. Dans le cas de Aluminium OS, elle raconte pourtant quelque chose de plus vaste. Derrière ces visuels néon et abstraits se dessine peut-être le premier vernis esthétique d’un projet bien plus ambitieux : la convergence entre Android et ChromeOS, désormais assumée par Google.

Des wallpapers plus audacieux que le ChromeOS d’hier

Selon Android Authority, un leaker sur Telegram a partagé ce qui ressemblerait à des fonds d’écran de Aluminium OS, répartis en deux familles, « Adaptive » et « Chromebook », avec variantes claires et sombres. L’ensemble mise sur des teintes très saturées — magenta, bleu profond, orange, turquoise — et sur une esthétique plus atmosphérique que les habillages généralement assez sages associés aux Chromebook.

Toutefois, il faut garder une réserve essentielle : ces images ne viennent pas d’une source officielle Google.

C’est précisément ce qui rend la fuite intéressante. Non pas parce que ces fonds d’écran confirment à eux seuls l’interface finale, mais parce qu’ils ont l’apparence d’assets de production, donc de matériaux conçus pour un produit qui avance concrètement en interne. C’est un petit indice, mais un indice cohérent avec d’autres signaux apparus ces derniers mois autour d’Aluminium OS.

Ce que l’on sait vraiment : Google rapproche déjà ChromeOS d’Android

Le point le plus solide, lui, ne relève pas de la fuite. En juin 2024, Google a officiellement annoncé que ChromeOS serait désormais développé sur de larges portions de la pile Android, notamment le noyau Linux Android et les frameworks Android, afin d’accélérer l’arrivée des fonctions IA et des nouvelles capacités logicielles. Autrement dit, le rapprochement n’est plus théorique : il est déjà engagé au niveau technique.

Quelques mois plus tard, Sameer Samat, président de l’écosystème Android chez Google, a confirmé que l’entreprise travaillait à combiner ChromeOS et Android en une plateforme unique.

Aluminium OS : plus qu’un remplaçant de ChromeOS

C’est là que le dossier devient stratégique. Aluminium OS n’apparaît pas comme un simple « ChromeOS 2.0 », mais comme une tentative de faire entrer Android dans une logique PC plus mature. L’idée, telle qu’elle ressort des différentes fuites et analyses spécialisées, serait de proposer une base Android pensée pour les laptops, avec une meilleure gestion des fenêtres, du multitâche, des grands écrans et, bien sûr, de Gemini au cœur de l’expérience.

Sur ce terrain, il faut distinguer le confirmé du supposé : la fusion Android/ChromeOS est admise ; le nom « Aluminium OS », son emballage exact et sa forme commerciale finale restent, eux, encore non officialisés par Google.

Cette nuance est importante, car beaucoup de récits autour d’Aluminium OS vont plus vite que les faits. Google a confirmé la convergence. En revanche, il n’a pas encore présenté publiquement la version finale du système, ni son nom marketing, ni la manière exacte dont ChromeOS et Android coexisteront pendant la transition.

Pourquoi ces visuels comptent malgré tout ?

Dans l’industrie, les fuites d’identité visuelle arrivent rarement au hasard. Des fonds d’écran, des icônes, des thèmes, ce sont souvent les éléments qui surgissent quand un projet quitte progressivement le laboratoire pour se rapprocher d’une forme présentable. Cela ne prouve pas qu’un lancement soit imminent, mais cela suggère un degré de maturation supérieur à celui d’un simple prototype technique. Cette lecture reste une inférence, mais elle est cohérente avec la nature de la fuite et avec l’état déjà public du chantier Android/ChromeOS.

Android Authority ajoute d’ailleurs que la première version d’Aluminium OS resterait visée pour 2026, malgré des documents antérieurs qui avaient fait naître des doutes sur le calendrier. Là encore, mieux vaut parler d’objectif rapporté que d’échéance gravée dans le marbre.

Google prépare moins un OS qu’un repositionnement du PC

Au fond, la vraie information n’est pas esthétique. Elle est industrielle. Pendant des années, ChromeOS a occupé une place utile mais plafonnée : excellent pour l’éducation, pertinent pour la bureautique légère, rarement désirable comme plateforme premium. En fusionnant sa logique avec Android, Google cherche potentiellement à sortir de cette impasse et à proposer une alternative plus crédible face à Windows, macOS et même iPadOS.

C’est aussi une façon d’unifier ses efforts logiciels. Au lieu de faire progresser séparément Android sur mobile et ChromeOS sur PC, Google pourrait consolider ses ressources autour d’une même base, avec un écosystème d’applications plus lisible, une IA plus homogène et une continuité plus forte entre téléphone, tablette et ordinateur. Là encore, cette conclusion relève de l’analyse, mais elle découle directement de la décision officielle de bâtir ChromeOS sur des composants Android, puis de la confirmation publique d’une plateforme commune.

En somme, ces wallpapers ne changent pas le marché à eux seuls. Mais ils donnent un visage, même provisoire, à une ambition que Google ne cache plus : faire d’Android autre chose qu’un OS mobile, et transformer enfin sa vision du PC en produit cohérent.