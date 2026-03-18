Aluminium OS : Google prépare la fusion historique entre Android et ChromeOS

Pendant des années, Google a avancé avec deux plateformes en parallèle : Android pour les smartphones et tablettes, ChromeOS pour les ordinateurs portables. Une séparation de plus en plus difficile à justifier à l’heure où les écosystèmes veulent devenir fluides, cohérents et dopés à l’IA.

Désormais, ce rapprochement semble entrer dans une phase bien plus concrète : Google a déjà confirmé vouloir combiner ChromeOS et Android, et de récentes déclarations de Sameer Samat, président de l’écosystème Android, suggèrent qu’un premier cap autour de Aluminium OS pourrait être franchi plus tard en 2026.

Aluminium OS, c’est quoi exactement ?

D’après les informations qui circulent depuis plusieurs mois, Aluminium OS serait une plateforme orientée laptop, bâtie sur Android, pensée pour réunir dans une même base les usages mobiles et de bureau. L’idée n’est pas seulement de faire tourner des applications Android sur un plus grand écran, mais de proposer une expérience beaucoup plus complète, avec multitâche de niveau bureau, meilleure intégration des apps, continuité entre appareils et couche IA plus profonde via Gemini.

Dit autrement, Google ne chercherait plus à juxtaposer deux systèmes, mais à construire une plateforme unique capable d’alimenter téléphones, tablettes et ordinateurs portables avec une logique plus homogène.

C’est aussi ce qui en fait un projet potentiellement structurant dans la rivalité avec Apple et, dans une moindre mesure, avec Windows sur les machines personnelles. Cette dernière lecture relève d’une analyse à partir du positionnement décrit par les sources.

Pourquoi cette évolution compte vraiment ?

Pour les utilisateurs, l’enjeu dépasse la simple question du nom du système. Une fusion plus aboutie entre Android et ChromeOS pourrait permettre une meilleure continuité entre smartphone et PC, un accès plus naturel aux applications Android sur laptop, et une expérience plus cohérente sur les grands écrans.

Google a déjà commencé à pousser Android dans cette direction avec davantage de fonctions desktop et de travail sur les écrans larges, ce qui rend ce basculement plus crédible qu’auparavant.

C’est aussi un mouvement stratégique pour Google. Là où Apple articule déjà iPhone, iPad et Mac dans une logique d’écosystème très lisible, Google avait jusqu’ici un récit plus fragmenté. Aluminium OS pourrait justement devenir le chaînon manquant entre mobilité, productivité et IA personnelle. Cette conclusion est une inférence fondée sur la convergence confirmée par Google et sur la nature du projet décrit par les sources.

Un lancement en 2026, mais probablement pas pour tout le monde tout de suite

Il faut toutefois rester prudent sur le calendrier. Sameer Samat a indiqué être « super excited about later this year » lorsqu’il a été interrogé sur Aluminium OS au MWC 2026, ce qui alimente l’idée d’un jalon public en 2026.

En revanche, rien ne permet encore d’affirmer qu’il s’agira d’un déploiement grand public massif dès cet automne. Les sources les plus sérieuses parlent plutôt d’un premier moment officiel — démonstration, builds initiaux, ouverture aux partenaires ou aux développeurs — qu’un remplacement immédiat et total de ChromeOS.

D’autant que Google n’indique pas, à ce stade, la disparition immédiate de ChromeOS. Android Authority rapporte au contraire une stratégie à deux vitesses, où ChromeOS continuerait d’exister, au moins pendant une période de transition.

Plus qu’un nouvel OS, un changement de cap

Au fond, Aluminium OS raconte quelque chose de plus large sur l’évolution de Google. L’entreprise ne veut plus seulement améliorer Android ou prolonger ChromeOS : elle veut redéfinir sa place dans l’informatique personnelle, à un moment où l’IA remet en jeu la manière dont on travaille, crée et navigue entre appareils.

Si Google réussit cette transition, Aluminium OS pourrait devenir bien plus qu’un nouveau système d’exploitation. Il pourrait être la tentative la plus sérieuse du groupe pour transformer Android en véritable plateforme universelle — du smartphone au laptop — et enfin proposer une réponse crédible à l’intégration serrée d’Apple comme à la domination historique de Windows sur PC.