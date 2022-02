Le premier test de chute du Galaxy S22 Ultra révèle deux points faibles majeurs

Les smartphones de la série Galaxy S22 sont recouverts du tout dernier verre Gorilla Glass Victus+ de Corning et possèdent un nouveau cadre en alliage d’aluminium Armor pour plus de robustesse. Bien que les deux modèles se soient avérés plus résistants aux rayures et aux éraflures que les précédents modèles, le test ultime de résistance d’un smartphone est le test de chute, et là, le Galaxy S22 Ultra ne s’en est pas si bien sorti.

Comme nous l’avons vu, le nouveau cadre plus résistant du Galaxy S22 Ultra surpasse celui de son prédécesseur, le Galaxy S21 Ultra, lorsqu’il est soumis aux mêmes tests, car il présente moins d’éraflures et de rayures. Le Galaxy S22 Ultra a été placé sur une surface en béton et écrasé par une voiture sans qu’aucun problème observable ou fonctionnel ne survienne par la suite, puisqu’il est resté opérationnel.

La capacité de résistance à l’eau IP68 de l’appareil a également été testée et le Galaxy S22 Ultra n’a pas été affecté par une immersion dans l’eau. Bien que le fait d’être renversé par une voiture ne constitue pas un test définitif de la durabilité du smartphone, on peut être assuré qu’il pourrait surpasser ses prédécesseurs dans les tests de chute.

De la même chaîne PBK qui a montré la résistance du Galaxy S22 Ultra, voici maintenant ce qui semble être le premier test de chute. Le testeur PBK a pris un Galaxy S22 Ultra tout neuf, dont seuls les bas de protection ont été retirés, et l’a fait tomber d’une hauteur de taille assez banale sur du béton.

Malheureusement, en raison de la nouvelle esthétique de l’objectif de la caméra sans îlot, la première victime du test de chute du Galaxy S22 Ultra a été l’appareil photo ultra-large situé en haut. Heureusement, les meilleurs étuis pour le Galaxy S22 Ultra sont conçus de telle sorte qu’ils enveloppent chaque objectif à l’arrière et offrent une protection contre les éclats si vous faites tomber le Galaxy S22 Ultra avec un étui.

Des failles critiques

L’écran incurvé, aussi joli à regarder et aussi ergonomique une fois en main semble être un autre point faible du design du Galaxy S22 Ultra en matière de durabilité. Une simple chute en coin depuis la hauteur de la taille l’a considérablement fissuré, et je frémis à l’idée de ce qui se passerait si le smartphone tombait face contre terre sur du béton.

La morale de l’histoire ? Mettez l’une des meilleures protections d’écran du Galaxy S22 Ultra dès que vous le sortez de la boîte.