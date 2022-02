Samsung lance les Galaxy S22 et Galaxy S22+ à partir de 859 euros

Eh bien, nous y voilà ! Comme on s’y attendait, Samsung a sorti le tout nouveau fleuron du Galaxy S — le Galaxy S22 ! Reprenant les étapes de l’année dernière, nous avons un autre trio de téléphones — le Galaxy S22, Galaxy S22+, et Galaxy S22 Ultra.

Bien sûr, le modèle Ultra est un smartphone surpuissant destiné à ceux qui veulent une bête absolue dans leur poche. Les Galaxy S22 et Galaxy S22+ sont les modèles les plus grand public, avec toutes les caractéristiques de base d’un flagship Samsung et un prix plus facile à appréhender.

Cela dit, jetons un coup d’œil approfondi à ce que les nouveaux Galaxy S22 et Galaxy S22+ ont à offrir !

Galaxy S22 et Galaxy S22+ : date de sortie

Bien que les rumeurs laissaient entendre que les précommandes du Galaxy S22 seraient retardées, c’est faux puisqu’elles sont ouvertes dès maintenant et Samsung commencera à expédier tous les smartphones Galaxy S22 le 25 février.

Les Galaxy S22 et S22+ sont disponibles en précommande dès aujourd’hui avec les écouteurs Galaxy Buds Pro offerts. Les coloris sont blanc, noir, vert et or rose. Ils seront disponibles à l’achat dès le 11 mars. Les prix sont les suivants :

Galaxy S22 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage : 859 euros

Galaxy S22 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage : 909 euros

Galaxy S22+ avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage : 1 059 euros

Galaxy S22+ avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage : 1 109 euros

Galaxy S22 et Galaxy S22+ : design et écran

L’année dernière, Samsung a opté pour un design assez cool et unique — la bosse de la caméra du Galaxy S21 a été conçue pour ressembler à une extension naturelle du cadre métallique du smartphone, ce qui a instantanément donné aux smartphones un aspect distinctif.

Cette année, Samsung réitère donc la formule — on ne peut pas lui en vouloir. Les Galaxy S22 et Galaxy S22+ sont très clairement des smartphones Samsung. Cadres métalliques, dos en verre mat, la bosse de la caméra mentionnée plus haut, mais des écrans plats.

Oui, cette fois-ci, les Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus ont tous deux un écran complètement plat, le bord incurvé étant désormais réservé au modèle Ultra premium. Pour autant que je sache, la plupart des utilisateurs occasionnels préfèrent l’écran plat — il est plus facile de trouver un étui qui protège le téléphone, il est plus facile d’appliquer des protections d’écran, et il est moins sujet aux touches fantômes.

Quelle est la différence entre le S22 et le S22+ ? Eh bien… la taille de l’écran. Le Galaxy S22, avec son écran de 6,1 pouces (rapport hauteur/largeur 20:9), est un peu plus facile à mettre dans la poche, tandis que le Galaxy S22+ a un écran de 6,6 pouces.

Les deux écrans ont une résolution de 2 340 x 1080 pixels, et sont tous deux de type Dynamic AMOLED, ce qui signifie qu’ils prennent en charge le HDR10. Bien sûr, les taux de rafraîchissement de 120 Hz sont maintenant standard sur ces smartphones, et ils sont protégés par une dalle Gorilla Glass Victus.

Le Galaxy S22+ emprunte une fonction supplémentaire à la gamme Ultra : Vision Booster, qui est capable d’ajuster le contraste et les couleurs pour optimiser la visibilité de l’écran, même en plein soleil. La luminosité maximale du S22+ et du S22 Ultra est de 1 750 nits, ce qui est très, très lumineux.

Il convient de noter que ces deux écrans S22 sont légèrement plus petits que leurs homologues de 2021. Le S21 avait un écran de 6,2 pouces, le S21+ était assez grand, avec un écran de 6,7 pouces.

Galaxy S22 et Galaxy S22+ : couleurs

Pour en revenir aux modèles de cette année, nous avons une sélection de quatre couleurs, partagées par les deux modèles. Il s’agit de Phantom White, Pink Gold, Phantom Black, et… Green !

Cependant, si vous commandez en ligne auprès de Samsung, vous aurez le choix entre 4 couleurs supplémentaires qui sont également superbes.

Galaxy S22 et Galaxy S22+ : caméras

Bien que l’apparence soit la même qu’avant, le système de caméra a été complètement revu. Les Galaxy S22 et S22+ ont maintenant un capteur de 50 mégapixels pour la caméra principale, qui utilisera le pixel binning pour simuler des pixels individuels plus grands, ce qui permet de collecter plus de lumière et de détails.

Samsung a beaucoup insisté sur les capacités du mode nuit du Galaxy S22 jusqu’à l’événement, et a dévoilé toute sa puissance lors de la présentation. Le Galaxy S22 peut faire jaillir la lumière des endroits les plus sombres, ce qui est, il faut l’admettre, plutôt cool ! Cependant, je ne suis pas sûr, de ce que pensent les gens du fait que les photos de nuit ressemblent plutôt à des photos de jour.

Le capteur photo portrait a également été mis à jour — nous avons maintenant un capteur de 10 mégapixels avec un véritable objectif zoom au-dessus. Un zoom 3x, pour être exact — ou l’équivalent d’un objectif de 69 mm. Cela devrait permettre de réaliser des portraits assez bons. Samsung parle ici du nouveau moteur d’intelligence artificielle, qui est capable de discerner les mèches de cheveux, ce qui permet de réaliser des portraits plus réalistes. La vidéo de portrait a également été améliorée par l’IA, c’est donc quelque chose que nous sommes impatients de tester également !

De plus, nous avons maintenant des effets d’éclairage de studio en mode Portrait pour les caméras arrière et selfie !

La troisième caméra est toujours une caméra ultra-large de 12 mégapixels, qui semble être la même que celle de l’année dernière. Hé, c’était très bien à l’époque — il ne faut pas réparer ce qui n’est pas cassé.

Et puis, à l’avant, il y a la caméra frontale de 10 mégapixels que nous avions l’année dernière. Ce qui devrait également être bien — la série Galaxy S21 se débrouillait déjà très bien pour les selfies et les appels vidéo.

Galaxy S22 et Galaxy S22+ : spécifications

Dans le style typique de Samsung, nous avons deux versions différentes des appareils S22 qui sont expédiés. Les États-Unis, la Corée du Sud et divers marchés sélectionnés recevront des smartphones de la gamme S22 alimentés par les nouvelles puces Qualcomm Snapdragon 8 gen 1. L’Europe et la plupart des marchés asiatiques recevront des versions équipées de la puce Exynos 2200 fabriquée par Samsung.

Nous nous attendons à ce que la différence soit minuscule, mais historiquement, la puce Exynos est un peu plus faible et plus gourmande en batterie que son équivalent Snapdragon. Mais nous verrons comment les puces tombent cette année.

En ce qui concerne la mémoire, le S22 et le S22+ sont livrés avec un minimum de 128 Go de stockage, ou un niveau supérieur de 256 Go. Cependant, toutes les variantes sont équipées de 8 Go de RAM.

Galaxy S22 et Galaxy S22+ : batterie

Avec une différence dans leurs tailles physiques, ces deux smartphones — naturellement — ont de la place pour des batteries différentes. Le Galaxy S22 est un peu décevant, avec une batterie d’une capacité de 3 700 mAh, tandis que le Galaxy S22+ a une batterie adéquate — mais pas massive — de 4 500 mAh.

Avec un processeur puissant à bord et des écrans 120 Hz, on peut craindre que ces smartphones soient loin d’être des champions de l’endurance de la batterie. Mais je garde mon jugement pour le moment où je pourrais effectuer mes tests sur ces nouveaux smartphones !

En ce qui concerne la recharge, Samsung joue encore un peu la carte de la sécurité. Le Galaxy S22 ordinaire prend en charge un chargeur rapide de 25 W, tandis que le Galaxy S22+ peut utiliser un chargeur de 45 W qui peut le charger de 0 à 50 % en moins de 20 minutes, selon les informations officielles de Samsung.