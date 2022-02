Le futur Xperia 5 IV de Sony est très alléchant selon cette fuite

Sony a toujours été un acteur étrange sur le marché des smartphones. Après une brève période sous les feux de la rampe, il semblait que l’activité mobile de l’entreprise était sur le point de sombrer.

Cependant, jusqu’à présent, Sony a survécu à LG et dessert toujours les principaux marchés haut de gamme, contrairement à HTC. La vente de smartphones ne lui rapporte pas un énorme bénéfice, mais Sony ne semble pas s’en soucier outre mesure. Elle a même expliqué un jour qu’elle considérait les smartphones davantage comme une plaque tournante d’un écosystème de maison connectée que comme une catégorie d’appareils indépendante qu’elle doit développer.

Il y a un débat sur la durée de vie de Sony dans cet état, surtout si elle gaspille de l’argent pour sortir trois nouveaux onéreux smartphones chaque année. Cela dit, une nouvelle fuite sur l’un de ses prochains modèles indique que la société n’est pas prête à jeter l’éponge pour le moment, et cela pourrait être quelque chose que les utilisateurs d’Android veulent garder à l’œil.

La série Xperia 5 a toujours été étrange. Son nom pourrait suggérer un smartphone de milieu de gamme, mais cette distinction appartient à la gamme Xperia 10. Au lieu de cela, le Xperia 5 est ce que certains considèrent comme un « mini-fleuron », avec des spécifications haut de gamme dans une taille légèrement plus petite.

Selon une nouvelle fuite de NotebookCheck, le prochain Xperia 5 IV ressemblera à son prédécesseur, le Xperia 5 III, à bien des égards, avec la même taille d’écran de 6,1 pouces et la même configuration de trois capteurs photo de 12 mégapixels. Les plus grandes différences seraient le Snapdragon 8 Gen 1 Plus, une petite itération par rapport au chipset actuel, et une batterie qui serait plus grande que les 4 500 mAh offerts dans le Xperia 5 III. Naturellement, cela entraînerait des comparaisons avec le plus proche rival du modèle, le Galaxy S22, mais Sony pourrait avoir quelque chose qu’elle fait mieux que Samsung.

Parfait pour les audiophiles

Outre le processeur légèrement supérieur, du moins sur le papier, la batterie du Xperia 5 IV surpasse facilement la faible capacité de 3 700 mAh du Galaxy S22. Le fait qu’il dispose toujours d’une prise casque, du moins selon la fuite, est également un énorme plus, en particulier pour les audiophiles.

Cependant, Sony a tendance à vendre ses smartphones à un prix considérablement plus élevé que ses concurrents et n’est pas connu pour sa rapidité lorsqu’il s’agit de mettre à jour Android. Étant donné du calendrier de l’année dernière, il faudra peut-être attendre avril pour voir la quatrième génération de Sony, ce qui laisse suffisamment de place pour une potentielle annulation.