Samsung lance le Galaxy S22 Ultra, un smartphone qui fusionne la gamme Galaxy Note

Dix ans après le Galaxy Note original, Samsung vient d’officialiser la fusion de ses gammes S et Note en annonçant le nouveau Galaxy S22 Ultra, son premier téléphone phare de la série S doté d’un logement pour le S Pen. Mais cet élégant smartphone a tellement d’autres atouts que vous pourrez être impressionnés rien qu’en lisant toutes les nouvelles fonctionnalités du S22 Ultra :

Premier smartphone de la gamme S avec un logement pour le S Pen

Nouvelle conception élégante de la caméra, sans bloc

Le meilleur écran pour un smartphone : rafraîchissement de 1 Hz à 120 Hz, luminosité HDR de 1750 nits

Jusqu’à 1 To de stockage

Le chargeur 45W permet d’atteindre 50 % de la batterie en 20 minutes

Nouveaux coloris Bourgogne et Vert

Temps de latence record du stylet S Pen (2,8 ms)

Graphique AMD Radeon DNA (Exynos 2200)

Galaxy S22 Ultra : prix et date de lancement

Samsung annonce que le Galaxy S22 Ultra est disponible en précommande dès aujourd’hui, avec des écouteurs Buds Pro offerts. Les coloris sont blanc, noir, vert et bordeaux. Il sera disponible à l’achat dès le 25 février. Les prix sont les suivants :

Galaxy S22 Ultra avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage : 1 259 euros

Galaxy S22 Ultra avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage : 1 359 euros

Galaxy S22 Ultra avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage : 1 459 euros

Galaxy S22 Ultra avec 12 Go de RAM et 1 To de stockage : 1 659 euros

Galaxy S22 Ultra : design

Commençons par la plus grande nouvelle venant de Samsung depuis un certain temps, la fusion de la gamme Galaxy Note avec la série S. Au lieu d’une sortie d’un Galaxy Note 22, le véritable héritier du Galaxy Note 20 Ultra est maintenant le Galaxy S22 Ultra. Il est plus élégant, avec les cercles d’objectifs séparés qui dépassent légèrement de la surface arrière au lieu d’un affreux îlot de caméras, ou les rebords ultra-minces à l’avant.

Pourtant, s’il ressemble et se comporte comme un smartphone Galaxy Note, en est-il un ? Tout sauf le nom, car le Galaxy S22 Ultra est plus trapu et plus rectangulaire que ses autres frères et sœurs S22, reprenant exactement le rapport d’aspect 19.3 : 9 du Note 20 Ultra.

Ne vous inquiétez pas, l’écran incurvé (un autre avantage du Note 20 Ultra) rend la largeur significative du S22 Ultra plus acceptable, car il serait bien ajusté et tiendrait dans la paume de la main, avec un geste de navigation arrière plus facile à effectuer. En fait, il est légèrement plus large et plus épais, car Samsung avait besoin de cette circonférence supplémentaire non seulement pour intégrer la batterie d’une capacité 5000 mAh qui a fait du S21 Ultra le flagship le plus endurant de sa catégorie, mais aussi pour ajouter le stylet S Pen.

Le S Pen fourni avec le Galaxy S22 Ultra est unique parmi tous les stylets Samsung jusqu’à présent, car il présente une latence d’entrée plus faible que jamais — de 9 ms à seulement 2,8 ms — et est pris en charge par un nouveau numériseur WACOM dans l’écran du smartphone. Le numériseur WACOM lit désormais avec 480 circuits par seconde au lieu de 360, ce qui augmente considérablement la vitesse de reconnaissance des caractères manuscrits.

Samsung a même équipé le nouveau S Pen d’algorithmes de « prédiction de coordonnées améliorés basés sur l’IA » qui peuvent prévoir où votre main vous mènera en fonction du positionnement et de la vitesse de la pointe du stylet et réagir en conséquence beaucoup plus rapidement.

L’intégration avec Samsung DeX et et la nouvelle série Galaxy Tab S8 permet d’utiliser le S22 Ultra comme une palette pendant que vous griffonnez sur la grande toile de 14,6 pouces de la tablette Ultra.

Galaxy S22 Ultra : écran

Le Galaxy S22 Ultra est peut-être le meilleur écran de smartphone à ce jour. Certes, les fleurons que sont les smartphones OnePlus et OPPO pratiquent déjà la danse du taux de rafraîchissement dynamique 1 Hz à 120 Hz pour économiser la batterie. Le Galaxy S22 Ultra reprend les caractéristiques de son prédécesseur, les porte à un niveau de luminosité record de 1750 nits, ajoute une certification TUV pour une couverture parfaite de la gamme étendue des couleurs, et ajoute une nouvelle fonction, appelée Vision Booster.

Vision Booster est là pour analyser la lumière ambiante en temps réel et maximiser les couleurs et le contraste pour une meilleure visibilité, même en plein soleil. En bref, il n’y a pas d’écran de smartphone comme celui du Galaxy S22 Ultra à ce jour.

Galaxy S22 Ultra : caméras

Samsung ne recule devant aucun défi et a repris le matériel du Galaxy S21 Ultra pour en faire l’un des meilleurs photophones pour les prises de vue dans des conditions de faible luminosité, ou pour photographier un objet en mouvement.

Une caméra principale dotée d’un capteur amélioré de 108 mégapixels et d’une plus grande ouverture permet de recueillir des photons, tandis que de nouveaux algorithmes HDR permettent d’empiler des tonnes d’expositions différentes en une fraction de seconde pour obtenir les photos de nuit les plus nettes et les plus claires jamais réalisées sur un Galaxy. La nouvelle technologie Adaptive Pixel combine des pixels physiques non alignés (c’est-à-dire que les informations provenant d’une grille de 3×3 pixels forment un pixel virtuel géant) avec des photos en pleine résolution de 108 mégapixels pour une netteté et des détails optimaux.

Ce n’est pas que le capteur photo ultra-large de 12 mégapixels avec le mode macro, ou les capteurs photo 10 mégapixels à périscope et zoom téléobjectif 3x ne bénéficient pas des nouveaux algorithmes de caméra rendus possibles par le processeur d’image du chipset Snapdragon 8 Gen 1, mais ils remplissaient déjà leurs fonctions de niche avec des performances de premier ordre au départ.

Les performances de capture vidéo du Galaxy S22 Ultra ne sont pas moins impressionnantes, avec une nouvelle fonction de fréquence d’images automatique qui ajuste le nombre d’images en fonction de la lumière ambiante. Le nouveau système de stabilisation d’image optique Super Steady est jusqu’à 48 % plus efficace que l’OIS du S21 Ultra lors de la prise de vidéos, ce qui élimine presque totalement la nécessité d’un trépied.

Galaxy S22 Ultra : spécifications

Pour la première fois depuis que Samsung a commencé à équiper ses smartphones avec des chipsets Exynos maison, le Galaxy S22 Ultra avec la puce Exynos 2200 est le modèle le plus intéressant que celui avec le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm disponible aux États-Unis.

Non pas à cause des performances en matière d’accélération et de chaleur dans les benchmarks de charge soutenue, mais parce que la puce Exynos 2200 est le premier chipset Samsung après le partenariat avec AMD qui embarque un GPU avec son architecture mobile Radeon DNA 2. Vous savez, celle du ray tracing qui se trouve dans la PlayStation 5 ou la Xbox X.

Cela ne veut pas dire que le Galaxy S22 Ultra sera aussi puissant que votre console de jeu, et peut-être même qu’il ne sera pas en mesure de battre la carte graphique Adreno 730 de la version Snapdragon, mais le simple fait que Samsung opte enfin pour une carte graphique AMD au lieu des GPU Mali ARM qu’elle utilisait auparavant, devrait rassurer les propriétaires du S22 Ultra équipés du modèle Exynos 2200.

Qualcomm et Samsung ne plaisantent pas et proposent une connectivité 5G unique et d’autres caractéristiques qu’Apple devra rattraper lorsque son processeur A16 de nouvelle génération arrivera sur l’iPhone 14 à l’automne 2022. Ce dernier serait également fabriqué selon le procédé de 4 nm, mais d’ici là, le Exynos 2200 et le Snapdragon 8 Gen 1 pourraient rester les rois incontestés de la connectivité pour l’ère de la 5G.

Le GPU Xclipse 920 du Exynos 2200, basé sur AMD, ne brille pas dans les benchmarks par rapport au Adreno 730 du Snapdragon 8 Gen 1, mais la prise en charge du ray tracing et du shading à taux variable compense largement les scores synthétiques. De plus, il prend en charge les écrans de résolution 4K avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, alors que le Snapdragon 8 se contente d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz pour cette résolution.

Galaxy S22 Ultra : batterie

Matériaux recyclés et emballages en carton mis à part, la tendance écologique qui balaie l’industrie technologique vous obligera à acheter au moins un chargeur 45W de Samsung, celui dont vous aurez besoin pour charger le S22 Ultra.

Samsung a finalement rattrapé les fabricants de smartphones chinois en introduisant la charge ultra-rapide sur le S22 Ultra, qui peut amener la batterie de 5 000 mAh à 50 % de sa capacité en seulement 20 minutes, et la remplir en moins d’une heure.

Nous n’attendons rien de moins que de l’excellence en matière d’autonomie du S22 Ultra, car le smartphone est équipé des toutes dernières technologies d’affichage LTPO et de processeur 4 nm, sans oublier un rafraîchissement de l’écran qui peut descendre à seulement 1 Hz lorsque des taux plus élevés ne sont pas nécessaires, comme lorsque vous regardez une photo statique ou lisez un document.

Galaxy S22 Ultra : qu’attendre ?

Samsung a réussi la fusion de la gamme Note avec le Galaxy S22 Ultra qui est à peine plus cher qu’un iPhone 13 Pro Max, mais offrant le meilleur écran mobile ou le meilleur kit de caméra de nuit, et une intégration unique du stylet S Pen.