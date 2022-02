Le nouveau châssis du Galaxy S22 s’avère solide comme un roc lors du premier test de durabilité

En dehors de plusieurs améliorations matérielles, la série Galaxy S22 a également obtenu un châssis plus robuste. Cette fois-ci, Samsung a utilisé une conception en sandwich de verre pour tous les membres de sa nouvelle série de smartphones Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra, y compris le modeste Galaxy S22.

Cette conception s’est déjà avérée avantageuse puisque le smartphone Galaxy S22 a passé son premier test de durabilité avec un réel succès.

Non seulement le verre Gorilla Glass Victus+ à l’avant et à l’arrière est résistant aux rayures, comme le confirment les rayures avec des pics de Moh de niveau 8 et 9. En revanche, le dos, qui est censé utiliser le même verre, se raye beaucoup plus facilement. Le cadre s’est également avéré difficile à érafler. Le nouveau cadre du Galaxy S22 est appelé « Armor Aluminum », et le simple fait que Samsung ait décidé de donner un nom à un châssis montre qu’elle est assez fière des propriétés de l’alliage.

Le Galaxy S22 est à la hauteur de son indice d’étanchéité IP68 et est capable de survivre à une immersion sous l’eau. Cependant, l’écran semble être hypersensible et enregistre des touches fantômes lorsqu’il est sous l’eau. Ce n’est toutefois pas un problème majeur, qui peut être résolu facilement par logiciel.

Dans l’ensemble, le Galaxy S22 est assez robuste et ne se raye pas facilement. Le capteur d’empreintes digitales sous l’écran fonctionne bien, même s’il est rayé. Enfin, le smartphone est très peu flexible, ce qui prouve la puissance de l’aluminium Armor.

Un premier test réussi

Regardez le Galaxy S22 être rayé, plongé dans l’eau et généralement malmené dans le test de durabilité de PBK ci-dessous et soyez assuré qu’il ne se pliera pas avec une simple pression du pouce contre le cadre comme certains iPhone d’antan.

Je vous recommande tout de même de mettre une coque autour de votre nouveau Galaxy S22, car comme le dit la source « le verre est du verre et le verre se casse ».