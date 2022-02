Google teste d’énormes changements sur sa page d’accueil

La page d’accueil de Google est l’un des endroits les plus confortables d’Internet. Vous y allez et vous êtes accueilli par un simple champ de recherche, sans rien d’autre. Mais cela pourrait changer, car certains utilisateurs constatent des différences significatives sur Google.com.

9To5Google a été le premier à repérer cette différence, qui ne semble concerner que la version de bureau de la page d’accueil de Google. Celle-ci comporte en effet de nombreux widgets ou cartes en bas de l’écran qui vous fournissent des informations essentielles en plus du champ de recherche standard que vous avez appris à connaître et à aimer.

Si ce design est adopté à grande échelle, il s’agirait du plus grand changement jamais apporté au design de Google.com.

Google semble être en train de tester cette nouvelle page d’accueil, car la plupart des gens voient toujours le champ de recherche standard sans rien d’autre (moi y compris). Cependant, ceux qui ont la nouvelle page d’accueil verront des widgets pour la météo, les tendances, ce qu’il faut surveiller, les actions/marchés, les événements locaux et les actualités liées à la COVID. Un clic sur une carte permet de la développer ou de charger une page de résultats de recherche.

Aucun de ces widgets ne semble intrusif, vous pouvez donc les ignorer et rechercher ce que vous voulez sans y prêter attention. Il existe également un bouton « Masquer le contenu » en bas de l’écran qui vous permet de vous débarrasser des widgets et d’afficher le traditionnel écran de recherche Google.

Un réel chamboulement à venir

On ne sait pas encore si cette page d’accueil sera généralisée, car Google n’a officiellement rien annoncé. Nous devrons attendre et voir si le déploiement de la nouvelle page d’accueil de Google se généralise au fil du temps. La sobriété de Google a été un facteur de différenciation majeur à ses débuts, et il est intéressant de voir la société envisager de se rapprocher un peu plus de l’époque de Yahoo, même si elle présente une version plus moderne de l’idée.

On peut se demander combien de personnes utilisent encore la page de recherche Google.com. Si vous utilisez le navigateur de Google, Chrome, vous ne la voyez pratiquement jamais. La page « nouvel onglet » de Chrome ressemble à Google.com, mais ce n’est pas la même chose, et la prévalence des barres d’adresse qui font office de barres de recherche rend la page d’accueil de recherche plutôt obsolète.