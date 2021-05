MediaTek annonce le Dimensity 900, une puce alléchante

Qualcomm, comme toujours, se concentre fortement sur le marché haut de gamme, où il est en mesure de faire le plus de profits sur chaque unité vendue. Qualcomm dispose également de puces destinées aux marchés inférieurs, mais c’est là que les processeurs de MediaTek sont les plus connus. Cela s’applique même au jeune marché de la 5G, où la marque Dimensity de MediaTek tente de prendre pied avant que Qualcomm ne puisse s’imposer. Sa dernière tentative poursuit en ce sens.

MediaTek a annoncé le tout nouveau processeur Dimensity 900, qui va se vanter de la 5G. Ce nouveau processeur est l’itération du Dimensity 800 sorti l’année dernière, et apporte un grand nombre d’améliorations par rapport à son prédécesseur.

Les smartphones 5G sont de plus en plus nombreux, mais ils sont encore loin de répondre aux besoins de tous. En plus de la disponibilité des réseaux 5G eux-mêmes, certaines personnes se sont habituées à ce que leurs smartphones prennent en charge les doubles cartes SIM. Le Dimensity 900 5G de MediaTek prétend définitivement prendre en charge cela et a juste besoin d’un smartphone pour le mettre réellement en œuvre.

Le Dimensity 900 est construit sur le processus de fabrication de 6 nm et est un processeur octa-core avec 2 cœurs ARM Cortex-A78 cadencés à 2,4 GHz et 6 cœurs ARM Cortex-A55 cadencés à 2 GHz. Le processeur prendra en charge des configurations de caméra avec des capteurs allant jusqu’à 108 mégapixels, ou des configurations à double capteur photo – 20 mégapixels + 20 mégapixels. De plus, il est doté d’un moteur matériel de capture vidéo 4 K HDR pour de meilleures vidéos.

Le processeur apportera également davantage de fonctionnalités à la catégorie des smartphones de milieu de gamme avec la prise en charge des écrans d’une résolution full HD+ et d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et de la vidéo HDR MediaTek MiraVision. De plus, le chipset prend en charge le décodage vidéo 4K à 30 fps avec la prise en charge des codecs HEVC, H.264 et VP9. En termes d’encodage vidéo, le Dimensity 900 prend en charge l’encodage vidéo 4K 30 fps dans les codecs HEVC et H.264.

Des améliorations sur la connectivité

Des améliorations sont également apportées à la connectivité 5G. Le nouveau processeur Dimensity 900 permettra aux smartphones de prendre en charge les doubles SIM 5G, et est livré avec l’agrégation de porteuses 5G, la prise en charge des réseaux 5G SA et NSA, et MediaTek revendique des vitesses de téléchargement jusqu’à 2,7 Gb/s avec le Dimensity 900.

D’autres améliorations ont été apportées à l’appareil, notamment la prise en charge des configurations de RAM LPDDR4X et LPDDR5, ainsi que la prise en charge d’UFS 3.1 pour un stockage plus rapide. Il est également livré avec les connectivités Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, et Multi-GNSS L1+L5.

MediaTek n’a pas donné de détails concernant la date à laquelle nous pouvons nous attendre à ce que les smartphones avec le Dimensity 900 commencent à apparaître sur le marché, mais espérons que cela se produira rapidement.