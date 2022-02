OPPO publie des images officielles du flagship Find X5 pour un lancement au MWC 2022

OPPO a officiellement annoncé qu’elle lancerait son smartphone Find X de nouvelle génération, la série OPPO Find X5, lors de son événement MWC 2022. Le lancement aura lieu le 24 février à 11 heures, heure française, et vous pourrez le suivre en direct sur la chaîne officielle d’OPPO. En outre, la société a posté des photos des versions noire et blanche.

En plus d’annoncer l’événement, OPPO a également révélé certaines des spécifications du smartphone. OPPO dit que sa prochaine série Find X5 sera alimentée par Snapdragon 8 Gen 1. Il profitera également de la propre NPU MariSilicon X de la société, que OPPO a révélée lors de son événement INNO DAY en 2021. Le NPU est doté d’un traitement RAW en temps réel et de nombreuses fonctionnalités d’IA.

OPPO a également présenté le design arrière du smartphone Find X5. La série Find X5 sera livrée avec un design de caméra différent de celui de la série Find X3. Les images montrent également la marque Hasselblad — que la société a récemment annoncé, après la collaboration de l’année dernière entre la société d’appareils photo et la sous-marque de OPPO, OnePlus.

OPPO indique que la série de smartphones est livrée avec un « design phare futuriste » fabriqué à partir d’un « matériau céramique magnifiquement unique ». De plus, la société affirme qu’elle « surmonte le plus grand défi de la capture vidéo sur smartphone — l’enregistrement de nuit ».

Les rumeurs ont livré beaucoup de choses

Les précédentes rumeurs ont suggéré que la série de smartphones sera livrée avec un écran LTPO 2.0 d’une résolution 2K capable de taux de rafraîchissement de 120 Hz, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et Color OS 12.1. Le capteur principal sera un capteur de 50 mégapixels qui produira des images de 12,6 mégapixels pixel-binning. Les capteurs devraient bénéficier d’une stabilisation optique de l’image (OIS) et d’une stabilisation électronique de l’image (EIS). Parmi les autres caractéristiques annoncées, citons une batterie d’une capacité de 5 000 mAh et le support de la charge filaire rapide de 80 W.

Nous en saurons plus sur la série OPPO Find X5 le 24 février.