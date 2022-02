Le OnePlus 10 Pro sera lancé dans le monde le 16 ou le 17 mars

Depuis que OnePlus a dévoilé le OnePlus 10 Pro en Chine, nous attendons que ce flagship de 2022 arrive sur les marchés mondiaux, notamment la France. Il s’avère que cela pourrait arriver très bientôt, car nous avons maintenant des informations sur les dates de lancement dans le monde entier du OnePlus 10 Pro.

Une récente fuite suggère que le OnePlus 10 Pro sera lancé dans le monde et en France le mois prochain, le 16 ou le 17 mars pour être précis. Alors que la date de lancement exacte est inconnue, il est dit que tous nos doutes seront levés aujourd’hui, date à laquelle le géant chinois annoncera la date de lancement du OnePlus 10 Pro.

Comme le souligne 91 Mobiles, cela se produira lors de l’événement de lancement du OnePlus Nord CE 2 5G en Inde, qui est prévu demain à 14 h 30, heure française. La rumeur de la date corrobore les précédentes fuites, qui laissaient entendre un lancement en mars ou avril. Il y a donc des chances qu’elle devienne réalité.

Selon la source, le OnePlus 10 Pro sera ensuite mis en vente à partir de la troisième semaine de mars.

Comme le smartphone a déjà été lancé en Chine, nous connaissons déjà la fiche technique complète du OnePlus 10 Pro. Pour rappel, l’appareil a un nouveau design avec une grosse bosse pour la caméra et un écran poinçonné de 6,7 pouces. Il s’agit d’un panneau AMOLED incurvé flexible d’une résolution Quad HD+ avec la technologie LTPO 2.0, le support d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une luminosité maximale de 1 300 nits. Le smartphone est propulsé par le dernier chipset Snapdragon 8 Gen 1, associé à un maximum de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Vivement les tests de la caméra

Pour les caméras, OnePlus a de nouveau collaboré avec Hasselblad pour le nouveau mode Hasselblad Pro avec un calibrage amélioré des couleurs naturelles. Il prend également en charge un nouveau mode Fisheye, les photos RAW 12 bits, le format LOG pour faciliter l’édition, le mode vidéo, et plus encore. Il y a trois caméras à l’arrière, dont une caméra principale de 48 mégapixels avec un capteur Sony IMX789 personnalisé et la prise en charge de l’OIS, une caméra ultra-large de 50 mégapixels avec une prise en charge d’un champ de vision de 150 degrés et d’un champ de vision par défaut de 110 degrés, et un téléobjectif de 8 mégapixels avec OIS et zoom optique 3,3 x. La caméra frontale est de 32 mégapixels.

Le OnePlus 10 Pro dispose d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec une charge filaire Super Flash de 80 W et une charge sans fil de 50 W. Les autres caractéristiques comprennent un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, une puce NFC, un son Dolby Atmos, et plus encore.

OnePlus pourrait expédier le smartphone avec Oxygen OS 12 au lieu de ColorOS 12 sur les marchés internationaux.