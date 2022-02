Windows 11 s’enrichit de dossiers dans le menu Démarrer et de bien d’autres nouveautés

Microsoft apporte à Windows 11 de nouveaux gestes tactiles, des dossiers dans le menu Démarrer, un nouveau gestionnaire de tâches et bien d’autres améliorations. Une nouvelle version de Windows 11 est disponible pour les testeurs, et elle est pleine de nouvelles fonctionnalités qui semblent améliorer de manière significative la convivialité de Windows 11 dans son ensemble.

Les nouveaux dossiers du menu Démarrer permettront aux utilisateurs de Windows 11 de personnaliser la section épinglée du menu Démarrer en dossiers. Vous faites glisser une application sur une autre pour créer un dossier, et vous pouvez réorganiser les applications dans les dossiers et les supprimer. La possibilité de renommer les dossiers est prévue dans les futures versions de test, mais il est bon de voir plus de personnalisation sur le menu Démarrer, étant donné que Windows 11 a été lancé sans beaucoup de moyens de modifier la conception du menu.

Si vous avez toujours été un fan des gestes de Windows 8, Microsoft apportera bientôt cinq nouveaux gestes tactiles à Windows 11 qui rendront l’utilisation des tablettes un peu plus facile. Le premier est la possibilité de glisser vers le haut sur la barre des tâches pour faire apparaître le menu Démarrer et de glisser vers le bas pour le rejeter à nouveau. Vous pourrez également faire glisser le curseur entre les applications épinglées, toutes les applications et recommandées/plus dans le menu Démarrer.

Le troisième nouveau geste tactile vous permet de faire glisser le curseur en bas à droite de la barre des tâches pour afficher le menu Paramètres rapides – utile si vous avez besoin de basculer rapidement en mode avion ou d’accéder aux paramètres Bluetooth. Les animations permettant de faire apparaître le Centre de notifications ont également été améliorées, et une nouvelle pince plein écran a été ajoutée dans les applications tactiles pour vous empêcher de glisser accidentellement depuis les bords de l’écran de la tablette. Microsoft indique également que la rotation de votre appareil entre l’orientation portrait et paysage devient plus rapide et plus réactive.

La nouvelle fonction Snap Layouts de Microsoft dans Windows 11 est également améliorée, vous permettant de faire glisser une application vers le haut d’une fenêtre et de révéler toutes les mises en page que vous pouvez utiliser. Microsoft améliore également sa fonction Focus pour y inclure un mode « Ne pas déranger ». Il est ainsi beaucoup plus facile de mettre en sourdine rapidement les notifications, afin de ne voir que celles qui sont prioritaires ou celles qui concernent les alarmes.

Des améliorations pour les légendes en direct

Les légendes en direct seront bientôt intégrées à Windows 11, accessibles à partir d’un raccourci Windows + CTRL + L. Les sous-titres en direct profiteront grandement aux personnes sourdes ou malentendantes, mais tout le monde pourra les utiliser et ils seront automatiquement générés sur l’appareil à partir de tout contenu comportant du son. Les sous-titres peuvent flotter dans une fenêtre ou s’afficher en haut ou en bas d’un écran. Il s’agit d’une amélioration importante de l’accessibilité à Windows 11.

Parmi les autres améliorations à venir, citons la possibilité de glisser-déposer sur la barre des tâches de Windows 11. Cette fonctionnalité était réellement une omission lors du lancement initial, donc les utilisateurs de Windows 11 seront heureux de voir ce retour. Microsoft facilite également l’affichage de votre stockage OneDrive dans l’Explorateur de fichiers et améliore la fonction d’accès rapide pour vous permettre d’épingler des fichiers et des dossiers.

Dans le but de réduire la consommation d’énergie des PC, Microsoft modifie également les valeurs par défaut pour la mise en veille et l’extinction de l’écran dans les paramètres d’alimentation de Windows 11. Vous ne verrez ces nouveaux paramètres que si vous effectuez une installation propre de Windows 11, mais les nouveaux PC seront probablement livrés à l’avenir avec des options de veille et d’extinction d’écran plus agressives.

Une refonte du gestionnaire des tâches

Enfin, la refonte du gestionnaire des tâches de Windows 11 est désormais officielle. Il comprend une nouvelle barre de commande et un thème sombre, ainsi qu’un mode d’efficacité qui vous permet de limiter la consommation des ressources système par les applications.

Comme toujours, ces nouvelles fonctionnalités de Windows 11 ne sont qu’en phase de test pour le moment, ce qui signifie que certaines d’entre elles apparaîtront probablement dans les mises à jour mensuelles tout au long de 2022. Microsoft vient de livrer la première grande mise à jour de Windows 11, et la société a révélé qu’elle n’attendra pas pour apporter de nouvelles fonctionnalités juste une fois par an.