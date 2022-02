L’OS unifié de OnePlus et OPPO sera annoncé au second semestre 2022

Ce système d’exploitation devrait être basé sur la prochaine génération d’Android 13 de Google, qui devrait être annoncé lors de l’événement I/O de la société, un événement qui devrait avoir lieu au mois de mai de cette année. L’informateur a également suggéré que l’OS unifié de OnePlus et OPPO est actuellement dans sa première phase de développement. Et donc, un lancement fin 2022 semble être une possibilité.

L’année dernière, OnePlus et OPPO ont annoncé une fusion visant à intégrer OxygenOS à ColorOS pour former un OS unifié pour les futurs smartphones OnePlus et OPPO. Alors que cet OS unifié devait arriver aux côtés du OnePlus 10 Pro sur les marchés mondiaux, il a été retardé.