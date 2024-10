OnePlus 13 : Fuite d’images réelles, découvrez le design et les coloris du futur smartphone

OnePlus tease le lancement prochain de son nouveau smartphone phare, le OnePlus 13. Comme l’a repéré Notebookcheck, vous pouvez maintenant vous rendre sur le site Web de OPPO pour le voir par vous-même (OPPO et OnePlus ont fusionné en 2021). Vous pouvez également vous inscrire pour obtenir l’un de ces appareils si vous habitez en Chine. Des images réelles de l’appareil ont été divulguées sur Weibo, confirmant les rendus de design précédents et révélant de nouveaux coloris.

Le OnePlus 13 conserve le module photo caractéristique de la marque, mais avec quelques modifications notables. La bordure qui s’étendait du module photo au bord droit du cadre a été supprimée. Le smartphone est également présenté en plusieurs coloris, dont le noir, le blanc et un bleu foncé avec un module photo blanc.

Le OnePlus 13 devrait être équipé d’un écran AMOLED LTPO X2 de 6,8 pouces avec une luminosité maximale de 6 000 nits, d’une batterie de 6 000 mAh, d’une certification IP68/69 pour la résistance à l’eau et à la poussière, d’une charge rapide de 100 W et d’une charge sans fil magnétique de 50 W.

Il sera l’un des premiers smartphones à embarquer le processeur Snapdragon 8 Gen 4/8 Elite de Qualcomm, qui pourrait surpasser l’A18 Pro de l’iPhone 16 Pro dans certains benchmarks.

Le OnePlus 13 adoptera également un capteur d’empreintes digitales à ultrasons, plus rapide et plus sécurisé que le capteur optique de son prédécesseur.

Lancement imminent du OnePlus 13

L’une des images de la page donne les plus petits indices sur l’apparence et le design du OnePlus 13 : on peut à peine distinguer les boutons d’alimentation et de volume sur le côté, ainsi que le grand module circulaire de l’appareil photo à l’arrière.

Le OnePlus 13 devrait être lancé fin octobre en Chine, puis à l’international quelques semaines plus tard.

Avec son design raffiné, ses performances de pointe et ses fonctionnalités innovantes, le OnePlus 13 s’annonce comme un concurrent sérieux sur le marché des smartphones haut de gamme.