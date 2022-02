Les OPPO Find X5 et Find X5 Pro font l’objet d’une fuite complète

Les nouveaux flagships de OPPO sont censés être lancés en Chine plus tard ce mois-ci, et de nouvelles informations continuent d’apparaître sur les appareils haut de gamme, Find X5 et Find X5 Pro. Certaines rumeurs suggèrent qu’il pourrait y avoir une variante Lite, qui pourrait être lancée plus tard dans l’année. En attendant la sortie des nouveaux appareils premium, nous avons de nouvelles informations sur les spécifications de la caméra.

Néanmoins, si vous espériez de grandes mises à niveau de la caméra sur la gamme OPPO Find X5, alors vous pourriez être déçu, car il semble de plus en plus probable que le Find X5 et le Find X5 Pro auront des configurations très analogues à leurs prédécesseurs.

Nous avons vu que le OPPO Find X5 Pro pourrait recevoir un traitement Hasselblad après le OnePlus 10 Pro, et de nouvelles fuites confirment certaines des spécifications de la caméra vues précédemment. Les deux appareils ont récemment été certifiés, ce qui a révélé quelques informations importantes, comme le souligne MySmartPrice. En outre, une nouvelle fuite de WinFuture nous donne une image assez solide de ce à quoi nous pouvons nous attendre, à la fois en termes de design et de spécifications techniques.

En effet, les deux smartphones ont été répertoriés dans la base de données Camera FV-5, et leurs capteurs principaux sont presque identiques à ceux de la gamme OPPO Find X3.

Le OPPO Find X5 aura une caméra principale de 50 mégapixels, qui produira des images de 12,6 mégapixels pour un mode de pixel binning. Le capteur disposera à la fois d’une stabilisation optique de l’image (OIS), d’une stabilisation électronique de l’image (EIS), et d’une ouverture f/1.8 et d’une longueur focale de 24,6 mm. La caméra frontale à l’avant est un capteur de 32 mégapixels, capturant des images de 8,1 mégapixels en pixel-binning, et elle aura apparemment une stabilisation EIS et une ouverture f/2/4.

Le OPPO Find X5 Pro aura le même capteur de caméra de 50 mégapixels, mais avec une ouverture f/1.7. Le capteur de la caméra sera un Sony IMX766, et il aura une caméra supplémentaire de 50 mégapixels ultra-large, et une caméra téléphoto de 13 mégapixels avec une capacité de zoom optique 2x. Il n’y a pas d’information sur la caméra frontale.

Pas une énorme mise à niveau

En supposant que cette fuite et d’autres fuites sont exactes, les mises à niveau de la caméra sur la gamme OPPO Find X5 pourraient être minces, mais cela pourrait ne pas être un gros problème pour la marque, car la concurrence ne semble pas faire beaucoup plus cette année.

WinFuture indique que le Find X5 Pro est livré avec le processeur Snapdragon 8 Gen 1. Aux côtés du processeur haut de gamme, on pourrait trouver une puce graphique Adreno 730 de Qualcomm, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. L’appareil aurait également un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution de 3 216 x 1 440 pixels, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. WinFuture a également constaté que le smartphone pourrait être livré avec une batterie d’une capacité de 5 000mAH, en plus d’avoir des capacités de charge rapide de 80 W.

Les informations sur le prix n’ont toujours pas été confirmées, mais WinFuture prédit un prix de plus de 1 200 €. Comme son prédécesseur, le Find X3 Pro, le Find X5 Pro devrait être disponible en Europe. Jusqu’à présent, le Find X5 Pro ressemble beaucoup au OnePlus 10 Pro, ce qui est logique étant donné que OnePlus a déclaré que OPPO deviendrait une sous-marque l’année dernière.