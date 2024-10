DJI Osmo 360 : La première caméra 360 degrés de DJI pour concurrencer Insta360 ?

Déjà bien implanté sur le marché des caméras d’action avec sa gamme Osmo Action, DJI, s’apprêterait à lancer sa première caméra 360 degrés. Une fuite révèle l’existence de la DJI Osmo 360, qui viendrait concurrencer la Insta360 X4, leader du marché.

Alors que GoPro retarde le lancement de la Max 2, DJI pourrait bien surprendre tout le monde en dévoilant sa propre caméra 360 degrés. Fort de son succès avec les Osmo Action et la Osmo Pocket 3, DJI a le potentiel de bousculer le marché dominé par Insta360.

Si aucun détail technique n’a encore été divulgué, on peut s’attendre à ce que la Osmo 360 reprenne les points forts des autres caméras DJI : une excellente qualité d’image en basse lumière, des écrans lumineux, une construction robuste et une autonomie de batterie performante.

DJI Osmo 360 : le défi de la résolution et de la stabilisation

Pour rivaliser avec la Insta360 X4 qui filme en 8K, DJI devra proposer une résolution vidéo d’au moins 5,3K. De plus, la Osmo 360 devra bénéficier d’une stabilisation d’image performante et d’un capteur plus grand que ses concurrents pour garantir une qualité d’image optimale.

Le succès de la Osmo 360 dépendra également de la qualité de son application de montage, qui devra être conviviale et intuitive pour faciliter l’édition des vidéos et des photos 360 degrés.

L’arrivée de DJI sur le marché des caméras 360 degrés est une nouvelle prometteuse pour les consommateurs, qui auront ainsi accès à un choix plus large d’appareils performants et innovants.