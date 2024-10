Steam Deck 2 : Patience, joueurs ! Valve attend une vraie révolution technologique

Les fans de la Steam Deck devront patienter avant de voir arriver une nouvelle version de la console portable. Bien que Valve ait confirmé travailler sur une Steam Deck 2, la société a écarté l’idée de sortir une nouvelle version chaque année. Dans une récente interview accordée à Reviews.org, les designers Lawrence Yang et Yazan Aldehayyat ont partagé leur vision du futur de la console portable de Valve.

Contrairement à d’autres entreprises qui suivent le modèle de mises à niveau matérielles annuelles avec des améliorations mineures, Valve n’adoptera pas cette stratégie pour le Steam Deck. Lawrence Yang a expliqué que sortir des versions avec des évolutions limitées ne rendrait pas service aux utilisateurs. « Nous n’allons pas faire une nouvelle version chaque année. Il n’y a aucune raison de le faire », a déclaré Yang, précisant qu’ils attendent un saut générationnel en termes de puissance de calcul, tout en maintenant l’autonomie de la batterie, avant de lancer une véritable Steam Deck 2.

Même si une nouvelle version du Steam Deck n’est pas prévue avant plusieurs années, Valve est conscient des marges d’amélioration de la console actuelle. Yazan Aldehayyat a souligné que l’objectif est de permettre aux joueurs de jouer à leurs jeux Steam n’importe où. Bien que le Steam Deck ait déjà largement amélioré cette possibilité, « ce problème n’est pas encore complètement résolu ». Il reste donc des améliorations à apporter, notamment sur le plan de la performance et de l’ergonomie.

D’autres membres de l’équipe Steam Deck ont aussi évoqué un calendrier pour la Steam Deck 2. En septembre 2023, Pierre-Loup Griffais, un autre designer de la console, a estimé qu’une nouvelle version pourrait voir le jour fin 2025 ou en 2026. Griffais a également expliqué que Valve accorde beaucoup d’importance à l’uniformité des performances sur la gamme actuelle.

« Il est important pour nous que chaque Deck puisse jouer aux mêmes jeux », a-t-il déclaré, insistant sur le fait que Valve ne compte changer le niveau de performance qu’en cas de saut significatif.

Steam Deck 2, un lancement possible en 2025 ou 2026

Cependant, il reste possible que Valve propose une version intermédiaire avant la sortie de la Steam Deck 2. On pourrait par exemple voir arriver un Steam Deck OLED, analogue à ce que font d’autres fabricants comme Nintendo avec la Switch. Une telle version apporterait des améliorations mineures, notamment une meilleure qualité d’écran (passage de l’écran LCD à l’OLED) et peut-être une autonomie légèrement augmentée, comme cela a été mentionné, mais sans impact majeur sur les performances globales.

Pour ceux qui espèrent une Steam Deck 2 dans l’immédiat, il faudra attendre encore quelques années. Valve préfère se concentrer sur un vrai saut technologique plutôt que de proposer des mises à jour mineures chaque année. Une nouvelle version pourrait arriver en 2025 ou 2026, si l’innovation technologique le permet. D’ici là, les joueurs devront se contenter de la version actuelle du Steam Deck, qui continue de révolutionner le jeu sur PC portable, mais qui laisse encore place à des améliorations à venir.