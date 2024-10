Accueil » HarmonyOS Next : 8 nouveaux appareils Huawei rejoignent la bêta publique

HarmonyOS Next : 8 nouveaux appareils Huawei rejoignent la bêta publique

HarmonyOS Next : 8 nouveaux appareils Huawei rejoignent la bêta publique

Huawei continue d’étoffer son écosystème HarmonyOS avec le déploiement de la bêta publique de HarmonyOS Next pour 8 nouveaux appareils. Après avoir lancé la mise à jour pour les séries Mate 60, Mate X5 et la tablette MatePad Pro 13,2 pouces, la marque étend désormais la bêta à une gamme plus large de ses produits.

Les appareils suivants peuvent désormais accéder à la version bêta de HarmonyOS Next :

Pura 70

Huawei Pura 70 Satellite Messaging Edition

Pura 70 Pro

Pura 70 Pro+

Pura 70 Ultra

Pocket 2

Pocket 2 Art Custom Edition

MatePad Pro 11 pouces (2024)

Les utilisateurs de ces modèles peuvent postuler pour la mise à jour via l’application My Huawei, sous la section « Early Access ». Cette étape leur permettra de découvrir en avant-première les nouvelles fonctionnalités offertes par HarmonyOS Next.

HarmonyOS Next, un système d’exploitation 100 % indépendant

L’une des innovations majeures de HarmonyOS Next est son passage à une architecture entièrement native. Ce changement signifie que HarmonyOS Next ne prend plus en charge la compatibilité Android, ce qui en fait un système d’exploitation totalement autonome, basé uniquement sur le noyau HarmonyOS. Cela marque un tournant pour Huawei, qui se détache ainsi de l’infrastructure Android pour proposer un OS entièrement développé en interne.

Cependant, selon des rumeurs, Huawei pourrait adopter une stratégie double-OS pour ses futurs appareils de la série Mate 70, qui permettraient d’exécuter à la fois HarmonyOS Next et des applications Android. Cette approche viserait à satisfaire à la fois le marché chinois, où HarmonyOS est bien implanté, et les utilisateurs internationaux qui dépendent encore de la compatibilité avec Android, en particulier pour les services Google, restreints en Chine à cause des sanctions américaines.

HarmonyOS Next: Vers une expérience native complète

Depuis son lancement officiel en 2019, HarmonyOS a évolué rapidement. La version HarmonyOS Next, révélée en janvier 2024, représente la quatrième mise à jour majeure de l’OS. Cette nouvelle version se concentre sur la création d’une expérience 100 % native, axée uniquement sur les applications développées pour l’écosystème HarmonyOS.

Actuellement, plus de 15 000 applications sont disponibles dans l’App Store de HarmonyOS Next, répondant aux besoins de base des utilisateurs. Les principales applications en Chine sont également en cours de développement natif pour HarmonyOS, avec un focus particulier sur l’optimisation entre les applications, le système d’exploitation et le matériel.

Une croissance impressive en Chine

Les dernières données de Counterpoint Research montrent que HarmonyOS gagne du terrain en Chine. Sa part de marché est passée de 8 % au premier trimestre 2023 à 17 % au premier trimestre 2024, dépassant même iOS d’Apple, dont la part est tombée à 16 % sur la même période. HarmonyOS est désormais le deuxième système d’exploitation le plus utilisé en Chine, juste derrière Android.

Selon Xu Zhijun, un cadre de Huawei, le véritable succès de HarmonyOS dépendra de sa capacité à bâtir un écosystème robuste. L’objectif est d’améliorer la coordination entre les applications, le système d’exploitation et le matériel pour offrir une expérience utilisateur optimisée et fluide.

Huawei a également organisé un événement majeur en Chine pour marquer le lancement officiel de HarmonyOS Next et de la série Nova 13. Par ailleurs, le très attendu Mate 70 devrait être dévoilé en novembre, et pourrait bien incarner la prochaine étape dans l’évolution de l’écosystème HarmonyOS.

Avec cette nouvelle mise à jour et une adoption croissante en Chine, Huawei semble bien positionné pour renforcer son indépendance vis-à-vis d’Android et construire un OS capable de rivaliser avec les géants du secteur.