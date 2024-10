OPPO Find X8 Pro : 5910 mAh et 7,2 heures de vidéo HDR, l’iPhone 16 Pro Max est battu !

Le lancement de la série OPPO Find X8 est prévu pour le 24 octobre. Après avoir présenté le nouveau chargeur 120W à double port, la société a confirmé la capacité de la batterie du modèle Pro et a partagé des chiffres impressionnants sur l’autonomie de la batterie, qui sont plus élevés que prévu.

Le Find X8 Pro embarque une batterie de 5 910 mAh, ce qui est énorme étant donné les dimensions de l’appareil. La batterie est basée sur la nouvelle technologie de batterie Glacier de OPPO, qui offre une augmentation de 18 % de la capacité et une réduction de 13 % de l’épaisseur par rapport à la génération précédente.

Sauvegarde de la batterie du Find X8 Pro

Grâce à la nouvelle technologie de batterie et à l’augmentation de la taille de la batterie, le téléphone offre une amélioration significative de l’autonomie. Selon un responsable de l’entreprise, le Find X8 Pro peut enregistrer 5,3 heures de vidéo HDR Dolby Vision à -20℃, alors que l’iPhone 16 Pro Max sort automatiquement au bout d’environ 10 minutes. Dans des conditions normales, l’autonomie de la batterie s’étend à 7,2 heures, contre 5,0 heures sur l’iPhone 16 Pro Max.

Le smartphone surpasse également l’iPhone 16 Pro Max en matière de streaming vidéo, avec 29,3 heures d’autonomie contre 27,7 heures pour le dernier et meilleur iPhone. Sans oublier qu’il s’agit d’une grande réussite pour le nouveau produit phare de OPPO.

Le Find X8 Pro ne mesure que 8,24 mm d’épaisseur, ce qui le rend nettement plus fin que le Find X7 Ultra (9,5 mm) et le Find X7 (8,7 mm), tous deux dotés d’une batterie de 5 000 mAh. Cela suggère que la nouvelle technologie de batterie permet non seulement d’économiser de l’espace interne, mais aussi d’offrir une plus grande capacité.

En termes de poids, le téléphone pèse 215 g, soit 6 g de moins que le Find X7 Ultra.

D’autres caractéristiques connues

Le Find X8 Pro est équipé d’un écran presque plat de 6,78 pouces à l’avant et d’un bouton de démarrage rapide en bas à droite de l’appareil.

En termes de performances, le Find X8 et le Find X8 Pro sont parmi les premiers appareils à être équipés du chipset Dimensity 9400, qui offre des améliorations significatives au niveau des capacités de traitement du CPU, du GPU et de l’IA.

Même si l’innovation dans le domaine des téléphones a atteint un plateau, ce n’est pas le cas de l’innovation dans le domaine des batteries — nous attendons des téléphones qui peuvent durer une semaine !