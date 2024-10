Honor Magic 7 : L’IA au coeur d’une révolution mobile

Honor prépare une véritable révolution avec sa série Magic 7, dévoilée lors du Snapdragon Summit 2024. En plaçant l’intelligence artificielle (IA) au cœur de ses innovations, Honor se distingue par une approche audacieuse visant à créer un écosystème centré sur l’IA, avec le Magic 7 et ses fonctionnalités avancées en tête de proue.

« L’ouverture et la collaboration sont au cœur de notre identité », commente le Dr. Ray Guo, CMO de HONOR Device Co., Ltd. « Grâce à notre collaboration avec Qualcomm Technologies, nous avons pour ambition de créer un écosystème basé sur l’IA et de révolutionner l’expérience utilisateur. Nous sommes ravis de présenter le premier Agent IA intégré pour un écosystème ouvert dans l’industrie, et d’introduire l’IA générative embarquée dans les jeux, propulsée par le calcul NPU, pour la première fois. Bienvenue dans l’ère de l’IA Autopilot pour mobile ».

L’une des grandes nouveautés de cette série est l’intégration de l’Agent IA, un assistant embarqué sur les appareils de la gamme Magic 7. Cet Agent IA, conçu pour fonctionner dans un écosystème ouvert, promet d’apporter une gestion quotidienne beaucoup plus fluide et intuitive. Cela fait un moment que Honor parle de cet assistant intelligent, et il semble que le Magic 7 sera enfin prêt à faire découvrir aux utilisateurs toute sa puissance.

L’Agent IA se distingue par sa capacité à apprendre vos préférences personnelles, par exemple, votre commande de café préférée avec du lait de coco. Il est capable de répondre à des commandes simples, qu’elles soient vocales ou textuelles, et de s’occuper de tâches variées telles que la gestion de votre agenda, la réservation de billets ou encore l’organisation de vos notifications.

Mais l’Agent IA ne s’arrête pas là. Il est capable d’exécuter des tâches plus complexes, comme l’identification et l’annulation d’abonnements non désirés sur différentes applications, un processus qui peut souvent être fastidieux lorsque fait manuellement. Cette fonctionnalité, alimentée par MagicOS 9.0, va permettre aux utilisateurs de gagner un temps précieux, tout en améliorant la simplicité d’utilisation du smartphone.

Rendu graphique en temps réel avec l’unité NPU

L’IA ne se limite pas uniquement à l’assistance personnelle. Avec la série Magic 7, Honor améliore aussi l’expérience des gamers grâce au rendu graphique en temps réel, propulsé par l’IA et le NPU (unité de traitement neuronal) des SoC. Cette technologie vise à alléger le travail du GPU tout en optimisant les performances graphiques.

Selon Honor, ce procédé permet de maintenir une température plus basse de l’appareil, d’assurer une fluidité de jeu inégalée et d’améliorer la qualité des images, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience de jeu ultime.

MagicRing : Un écosystème connecté par l’IA

Honor ne se contente pas d’améliorer un seul appareil, mais travaille sur un véritable écosystème interconnecté grâce à sa technologie MagicRing, développée en partenariat avec Qualcomm Technologies. Cet écosystème promet une intégration fluide entre plusieurs appareils, applications et services, permettant aux utilisateurs de bénéficier de l’IA de manière transversale.

Par exemple, avec MagicRing, un projet créatif commencé sur un PC Windows peut facilement être poursuivi sur une tablette Honor MagicPad 2, où une simple esquisse peut être affinée et transformée en œuvre d’art sur votre ordinateur. De plus, des fonctionnalités telles que l’IA Eraser, déjà disponibles sur le Honor Magic V3 et le MagicBook Art 14, montrent la diversité des usages de l’IA dans cet écosystème.

Lancement en Chine du Magic 7 : Date à retenir

Alors que la date de lancement mondial n’a pas encore été annoncée, Honor a confirmé que la série Magic 7 sera officiellement lancée en Chine le 30 octobre 2024, suivie du déploiement de MagicOS 9.0.

Avec cette nouvelle série, Honor ne se contente pas de suivre la tendance de l’innovation mobile. En misant sur l’IA et en créant un écosystème cohérent et ouvert, la marque pourrait bien redéfinir la manière dont nous interagissons avec nos appareils au quotidien. Que ce soit pour les amateurs de productivité, les gamers ou les créatifs, la série Magic 7 promet d’apporter un souffle nouveau dans l’univers des smartphones.

En conclusion, Honor s’apprête à franchir une nouvelle étape dans l’évolution des smartphones, où l’intelligence artificielle devient un acteur central de notre quotidien connecté. Affaire à suivre !