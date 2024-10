Vivo X200 Ultra : Le Snapdragon 8 Elite et un capteur périscopique de 200 mégapixels pour 2025

Vivo vient de lancer sa nouvelle série de smartphones en Chine, composée des Vivo X200, X200 Pro Mini, et X200 Pro, tous équipés du chipset Dimensity 9400. Mais les regards se tournent déjà vers le prochain Vivo X200 Ultra, qui devrait arriver au premier semestre 2025. Ce modèle ultra-haut de gamme pourrait bien marquer un tournant avec l’intégration du nouveau Snapdragon 8 Elite, selon des informations récentes et des confirmations via le compte Weibo de la marque.

Si l’on se base sur les modèles précédents, le Vivo X100 et X100 Pro étaient dotés du chipset Dimensity 9300, tandis que le modèle ultra-performant Vivo X100 Ultra embarquait un Snapdragon 8 Gen 3. Vivo semble vouloir répéter cette stratégie pour la prochaine génération. Le Vivo X200 Ultra pourrait ainsi profiter de la puissance du Snapdragon 8 Elite, le dernier-né de Qualcomm, qui promet des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique améliorée.

Les premières fuites concernant le Vivo X200 Ultra laissent entrevoir un smartphone taillé pour les amateurs de photographie. D’après les révélations de Digital Chat Station, l’appareil serait équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, d’un téléobjectif de 50 mégapixels, et d’un impressionnant capteur périscopique de 200 mégapixels. Ce dernier offrirait des capacités de zoom optique inédites, consolidant la position du Vivo X200 Ultra parmi les meilleurs photophones du marché.

En plus de ses capacités photo de pointe, le Vivo X200 Ultra pourrait introduire des fonctionnalités innovantes comme la communication par satellite. Cette technologie, qui commence à émerger sur les smartphones haut de gamme, permettrait de rester connecté même dans des zones dépourvues de réseau mobile classique, renforçant ainsi l’attrait du téléphone pour les utilisateurs en quête de fiabilité.

Le Vivo X200 Ultra devrait affronter des rivaux de taille, notamment le Galaxy S25 Ultra de Samsung, le OPPO Find X8 Ultra, et le Xiaomi 15 Ultra, qui sont également attendus sur le marché chinois en 2025. Vivo se positionnera donc sur le segment premium avec cet appareil, dont le prix est estimé autour de 5 500 Yuan (~ 715 euros), un tarif compétitif étant donné des fonctionnalités attendues.

Vivo X200 Ultra, une disponibilité mondiale incertaine

Bien que les Vivo X100 et X100 Pro aient bénéficié d’un lancement global, le Vivo X100 Ultra est resté une exclusivité du marché chinois. Pour l’instant, rien n’indique si le Vivo X200 Ultra suivra le même chemin ou s’il sera disponible à l’international. Les fans de la marque espèrent que ce modèle ultra-premium trouvera sa place sur les marchés mondiaux, mais il faudra attendre des annonces officielles pour en être certain.

Le Vivo X200 Ultra s’annonce comme un smartphone haut de gamme impressionnant, alliant la puissance du Snapdragon 8 Elite à des innovations photographiques et technologiques majeures. Si ces rumeurs se confirment, il pourrait bien devenir l’un des smartphones les plus attendus de 2025, prêt à rivaliser avec les grands noms du secteur. Les passionnés de technologie devront cependant patienter jusqu’à l’année prochaine pour en savoir plus sur ce modèle et ses fonctionnalités révolutionnaires.