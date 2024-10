iPhone 17, « le plus ambitieux » selon son nouveau responsable : Apple prépare une révolution ?

Apple a récemment annoncé une restructuration majeure de son groupe d’ingénierie matérielle, avec la promotion de Richard Dinh, Dave Pakula, et Donny Nordhues aux postes de vice-présidents. Ces promotions interviennent dans un contexte de départs et de réorganisations au sein de l’entreprise, illustrant les efforts continus d’Apple pour innover et renforcer son leadership technologique.

Parmi les promotions, celle de Richard Dinh se distingue particulièrement, car il sera désormais en charge du développement de la prochaine série iPhone 17. Selon John Ternus, le directeur du groupe d’ingénierie matérielle, l’iPhone 17 est décrit comme « le plus ambitieux de l’histoire du produit ».

Bien que cette affirmation puisse sembler exagérée, plusieurs rumeurs soutiennent que l’iPhone 17 pourrait effectivement représenter un tournant important pour la gamme.

Apple pourrait introduire un nouveau modèle haut de gamme, potentiellement appelé iPhone 17 Slim, Air, ou Ultra. Ce modèle offrirait un design plus luxueux et un prix plus élevé, visant une clientèle premium. Si l’iPhone 17 Air voit le jour, la gamme iPhone 17 pourrait comprendre jusqu’à cinq modèles : iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Plus, et iPhone 17 Slim. Cela ferait de la série 17 la plus vaste de l’histoire de l’iPhone, bien que certains pensent que le modèle Plus pourrait disparaître.

En outre, l’iPhone 17 devrait introduire un châssis redessiné, des bords plus fins et un objectif périscope pour améliorer le zoom optique. D’autres améliorations incluraient une meilleure capacité de batterie, des avancées dans la technologie des processeurs, et des capacités photographiques renforcées.

Les nouvelles responsabilités de Pakula et Nordhues

En parallèle, Dave Pakula prend en charge la conception produit pour l’iPad, l’Apple Watch, les produits audio, les dispositifs d’entrée, les accessoires « soft goods » et les équipes Mac basées en Chine. Son expertise sera cruciale pour façonner l’avenir de ces lignes de produits et maintenir la position d’Apple en tant que leader dans ces secteurs.

Donny Nordhues, quant à lui, assume le rôle de vice-président de la gestion des programmes pour l’ingénierie matérielle. Son travail se concentrera sur l’optimisation des processus, l’amélioration de l’efficacité, et la garantie que les projets respectent les délais et les budgets impartis.

Changements organisationnels chez Apple

Ces promotions interviennent alors que plusieurs cadres de haut rang quittent l’entreprise, créant des posts vacants à combler au sein de l’organisation. La promotion de Pakula, en particulier, est notable selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg. Son nouveau rôle chevauche celui de Kate Bergeron, une proche collaboratrice de John Ternus. Cela suggère qu’Apple pourrait être en train de préparer une succession pour Bergeron ou d’envisager un changement de poste pour cette dernière.

Les récentes nominations au sein du groupe d’ingénierie matérielle d’Apple illustrent les efforts continus de la société pour adapter son leadership à un paysage technologique en constante évolution. Alors qu’Apple continue de lancer de nouveaux produits et services, l’expertise de Dinh, Pakula, et Nordhues sera essentielle pour assurer le succès de l’entreprise.

Avec l’arrivée de la série iPhone 17, Apple semble se préparer à marquer une nouvelle étape dans l’innovation technologique.