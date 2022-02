Google Duo sur Android vous permettra de regarder YouTube avec vos amis

Google avait quelques annonces à faire autour de l’événement Galaxy Unpacked 2022 de Samsung, et dans le cadre de la collaboration continue entre les deux géants de la technologie Android, la série Galaxy S22 obtient la fonction de partage en direct dans Google Duo.

En effet, Samsung a annoncé la série de smartphones Galaxy S22 et S22+ ainsi que le puissant Galaxy S22 Ultra, et Google a annoncé que Google Duo bénéficierait de quelques améliorations pour les nouveaux smartphones.

Bien sûr, les clients des smartphones Galaxy peuvent déjà utiliser Google Duo, mais la série Galaxy S22 prend en charge la fonction de partage en direct dès sa sortie de la boîte. Le partage en direct vous permet de vous connecter avec vos amis et votre famille de manière inédite, car il prend en charge le partage entre diverses applications (prises en charge).

En dehors de YouTube, la fonctionnalité fonctionne également avec Jamboard, le logiciel de tableau blanc collaboratif de l’entreprise qui permet à 50 personnes d’écrire et de dessiner sur la même surface, Google Maps, Samsung Notes et Samsung Gallery, de sorte que Google ajoute une quantité décente de flexibilité.

« Avec la prise en charge du partage en direct dans vos applications préférées, vous pourrez utiliser Google Duo sur votre série Galaxy S22 et votre série Galaxy Tab S8 pour faire du brainstorming avec vos amis et collègues depuis Jamboard, partager des idées et des images dans Samsung Notes et Galerie, regarder des vidéos ensemble sur YouTube ou rechercher des lieux sur Google Maps », a déclaré Google dans un article de blog.

Pas uniquement pour la gamme Galaxy S22

Tout comme FaceTime d’Apple, cette fonctionnalité offrira un moyen amusant de passer du temps avec vos amis et vos proches lorsque vous ne pouvez pas vous trouver au même endroit. Que vous souhaitiez utiliser cette fonctionnalité pour regarder des vidéos amusantes, écouter de la musique ou même regarder des films gratuits sur YouTube, il s’agit d’un changement très appréciable. Selon Engadget, cette fonctionnalité ne sera pas seulement disponible sur la série de smartphones Galaxy S22, car Google la propose également aux appareils Pixel.

En plus du partage en direct pour Google Duo, la société nous a rappelé que la série Galaxy Watch 4 offrira un support pour Google Assistant « bientôt ». Aucune date exacte n’a été révélée.