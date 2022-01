OnePlus remplacera-t-elle OxygenOS par H2O OS ?

La récente fusion entre OnePlus et OPPO a entraîné le développement actif d’une surcouche unifiée basée sur les surcouches Android des deux entreprises : OxygenOS et ColorOS. L’intégration complète OxygenOS-ColosOS est toujours en cours, mais une fois que cela se produit, les entreprises sont susceptibles de trouver un nouveau nom. Une récente rumeur à ce sujet révèle le possible nom de la surcouche unifiée OxygenOS-ColosOS, mais il n’y a aucune garantie que cela va se produire.

Un informateur connu, Mukul Sharma (aka stufflistings), a partagé un dépôt de marque pour « H2O OS » émis par OnePlus. Cela laisse entendre que OnePlus pourrait nommer la surcouche OxygenOS-ColorOS comme H2O OS. Il s’agirait d’un amalgame des noms des OS de OnePlus : OxygenOS (pour les marchés mondiaux) et HydrogenOS (pour la Chine).

OnePlus giving Chemistry lessons.

After OxygenOS and HydrogenOS,

its H2OOS now 👀 pic.twitter.com/1qz9objAQi —Mukul Sharma (@stufflistings) January 27, 2022

Cependant, il s’avère qu’il pourrait être vraiment difficile pour cette rumeur de devenir réalité. Il est suggéré que si le dépôt de la marque existe et est réel, il s’est produit il y a presque 7 ans. Pour rappel, c’est à peu près l’époque où le OnePlus 2 a été lancé. Il est très, très peu probable que OnePlus ait planifié la fusion avec OPPO il y a sept ans.

Cela ressemble plus à OnePlus envisageant la marque HydrogenOS en tant que H2O OS, mais cela n’est jamais arrivé. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis la collaboration entre OnePlus et OPPO, HydrogenOS n’existe plus et a été remplacé par ColorOS en Chine.

Une fusion inévitable

Une chose à noter est qu’il y a encore des chances que OnePlus utilise le nom H2O OS. Bien qu’il y ait une mince chance ! Quoi qu’il en soit, un changement de nom est très attendu et il pourrait s’appliquer à la fois aux smartphones OnePlus et OPPO, ce qui signifie que les smartphones compatibles recevant la mise à jour de l’OS unifié verront le changement de nom.

Cela dit, il n’y a pas de mot sur la date à laquelle cela se produira. OnePlus pourrait annoncer certains détails lors du lancement mondial du OnePlus 10 Pro, mais vous devriez prendre cela avec des pincettes.