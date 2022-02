Le OnePlus 10 Pro pourrait encore sortir avec Oxygen OS en mars

Le OnePlus 10 Pro a récemment été présenté en Chine et devrait maintenant atteindre les marchés mondiaux, y compris en France, très probablement en mars ou avril. Les précédentes fuites ainsi que la confirmation de OnePlus ont laissé entendre l’arrivée d’un OS unifié par OnePlus et OPPO pour le flagship de 2022 pour les marchés mondiaux. Cependant, le dernier rapport de 91 Mobiles suggère que cela pourrait ne pas être le cas.

L’informateur Yogesh Brar a révélé que le OnePlus 10 Pro fonctionnera sous OxygenOS 12 basé sur Android 12 lorsqu’il sera lancé sur les marchés mondiaux. L’appareil a été lancé avec ColorOS 12.1 en Chine ! Cela sera probablement le résultat d’un retard dans le déploiement de l’OS unifié. Pour rappel, il était censé atteindre les smartphones OnePlus et OPPO, en commençant par le OnePlus 10 Pro.

Cela peut s’avérer être un soupir de soulagement pour divers utilisateurs qui ont ressenti une déception après la fusion OnePlus-OPPO, qui a été annoncée l’année dernière. Cependant, cette information doit être prise avec des pincettes jusqu’à ce que quelque chose de concret apparaisse.

Pour rappel, le OnePlus 10 Pro devrait être lancé mondialement dans quelques mois. Le flagship OnePlus pour 2022 est le successeur du OnePlus 9 Pro et est livré avec un look totalement nouveau. Néanmoins, il y aura toujours des caméras supervisées par Hasselblad, qui ont également été vues sur son prédécesseur.

Le OnePlus 10 Pro dispose d’un écran AMOLED LTPO 2.0 incurvé de 6,7 pouces prenant en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et est alimenté par la dernière plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 1. Celle-ci est associée à une mémoire vive pouvant atteindre 12 Go et à une capacité de stockage de 256 Go.

Un prix abordable ?

Le smartphone loge trois caméras à l’arrière, dont une caméra principale de 48 mégapixels avec OIS, une caméra ultra-large de 50 mégapixels avec un champ de vision de 150 degrés, et un téléobjectif de 8 mégapixels. La caméra frontale est de 32 mégapixels. Il prend en charge diverses fonctions de la caméra telles que le mode Fisheye, le mode Hasselblad Pro 2.0 pour les photos RAW 12 bits, la solution OnePlus Billion Color, etc.

Il dispose d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec un support de la charge rapide de 80 W, ce qui est une première pour un smartphone OnePlus. En outre, il y a le support de la 5G, Dolby Atmos, un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, le mode HyperBoost pour un jeu amélioré, et bien plus encore.

Le OnePlus 10 Pro commence à 4 699 CNY (660 euros) en Chine. La date de lancement officielle et plus de détails doivent encore être révélés, et je vous tiendrais informés à ce sujet.