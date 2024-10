Xiaomi 15 : fiche technique complète dévoilée, un concentré de puissance et d’élégance

Le Xiaomi 15, nouveau fleuron de la marque chinoise, se dévoile peu à peu. Après une apparition sur Geekbench qui a confirmé la présence du processeur Snapdragon 8 Elite et d’Android 15, de nouvelles fuites révèlent les caractéristiques techniques complètes du smartphone.

Le Xiaomi 15 sera équipé d’un écran AMOLED plat de 6,36 pouces avec une résolution de 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une expérience visuelle fluide et immersive.

Côté photo, le Xiaomi 15 embarquera un triple capteur avec un objectif principal de 50 mégapixels (capteur OV50H), un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 3,2x. La caméra bénéficiera de l’expertise de Leica, comme les précédents flagships de Xiaomi.

Le Xiaomi 15 sera alimenté par une batterie de 5 500 mAh, une nette amélioration par rapport aux 4 610 mAh du Xiaomi 14. La charge rapide filaire de 90 W et la charge sans fil de 50 W seront également de la partie.

Xiaomi 15, des performances de pointe

Le Xiaomi 15 sera équipé du processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm et de 16 Go de RAM, et fonctionnera sous HyperOS 2.0 basée sur Android 15. Il sera également certifié IP68 pour une résistance à l’eau et à la poussière.

Xiaomi devrait lancer d’autres variantes de son flagship, telles que le Xiaomi 15 Pro et le Xiaomi 15 Ultra, avec des configurations de processeur, de caméra et de mémoire différentes.

Le Xiaomi 15 s’annonce comme un smartphone puissant et élégant, qui combine des performances de pointe à un design raffiné. Son lancement en Chine est attendu avec impatience.