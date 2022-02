Microsoft Teams affiche désormais votre profil LinkedIn

Cependant, le site a eu du mal à percer sur le marché chinois potentiellement lucratif, Microsoft ayant été contrainte de lancer InCareer, une toute nouvelle application uniquement destinée aux utilisateurs chinois, après avoir été obligée de retirer son offre standard. Néanmoins, LinkedIn semble bénéficier d’une forte croissance sur d’autres marchés, Microsoft ayant récemment annoncé le lancement de sa place de marché mondial de services pour les indépendants et ajouté une option hindi, ouvrant ainsi le service à plus de 600 millions de locuteurs dans le monde.

Microsoft a racheté LinkedIn en 2016 pour un montant d’environ 26,2 milliards de dollars afin de s’implanter dans le secteur des réseaux sociaux. Le mouvement a jusqu’à présent été couronné de succès, les résultats financiers les plus récents de Microsoft montrant que la productivité et les processus d’affaires, qui comprennent Microsoft 365 et LinkedIn, ont augmenté de 19 % en glissement annuel pour atteindre 15,9 milliards de dollars.