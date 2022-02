by

Google commence à déployer Chrome OS 98 avec de nouveaux emojis et pleins de choses

Google a commencé à déployer la version stable de la dernière mise à jour Chrome OS 98 sur les Chromebooks compatibles.

Cette mise à jour apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités et modifications, notamment un menu de paramètres de langue remanié, de nouveaux emojis, des ajustements pour la sauvegarde des captures d’écran, des raccourcis de bureaux virtuels étendus, et plus encore.

Bien que Google n’ait pas partagé un article de blog officiel pour annoncer le déploiement, la société a annoncé la mise à jour par un récent message sur le forum. En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités et les changements, Chrome OS 98 (v98.0.4758.91) ajoute un nouveau format de police pour 37 nouveaux emojis avec Emoji 14.0, une expérience PWA (Progressive Web Apps) améliorée, et un nouveau guide de confidentialité.

Parmi les autres fonctionnalités de la dernière mise à jour, citons la restauration basée sur le réseau, les nouveaux raccourcis du bureau virtuel, l’indicateur de mode sombre pour les claviers virtuels, une nouvelle option « Enregistrer dans » pour les captures d’écran, l’amélioration du défilement dans les applications ARC lors de l’utilisation d’une souris externe, etc.

Chrome OS 98 ajoute également de nombreux autres petits changements à la plateforme, notamment des corrections de bugs et des correctifs. Toutefois, certaines fonctionnalités telles que la suppression du bruit, qui permet de réduire le bruit ambiant enregistré par le micro, ont été repoussées et devraient faire leur apparition dans une mise à jour ultérieure.

Des fonctionnalités manquantes

En outre, des fonctionnalités telles que le « Self share » ou la possibilité de partager des mots de passe Wi-Fi par des Chromebooks, qui sont en cours de test, n’étaient pas non plus disponibles dans la dernière build. Elles pourront atteindre la version stable de Chrome OS soit par la mise à jour Chrome OS 99, soit par la mise à jour de la version 100.

Google a récemment introduit un nouveau logo Chrome. Malheureusement, il n’est pas non plus apparu dans la dernière mise à jour de Chrome OS. En ce qui concerne la disponibilité, Google déploie progressivement la mise à jour Chrome OS 98 sur les Chromebooks compatibles. Donc, si vous êtes un utilisateur de Chrome OS, allez vérifier les mises à jour logicielles dans vos paramètres système.