Comment regarder l’événement Galaxy Unpacked de Samsung à 16 heures ?

Certaines des rumeurs notables concernant le Galaxy S22 affirment qu’il sera décliné en trois modèles. Il devrait y avoir un Galaxy S22, un Galaxy S22+, et un Galaxy S22 Ultra. Le modèle Ultra aurait un écran de 6,8 pouces, un emplacement pour loger le S Pen et un système de charge de 45 watts. Encore une fois, il s’agit de rumeurs et de fuites, donc Samsung pourrait faire autre chose, mais ces spécifications correspondent à ce que nous nous attendons à voir.

Vous pouvez regarder l’événement sur YouTube . Si vous êtes un amateur de réalité virtuelle, vous pouvez assister à l’événement depuis la plateforme Decentraland et obtenir une vue en 3D de tout ce que Samsung s’apprête à annoncer. Vous vous retrouverez dans une représentation virtuelle du magasin Samsung de New York. C’est une drôle de façon d’assister à un événement de presse, mais chacun y trouve son compte.