Voici les pays qui recevront des Galaxy S22 équipés du Exynos 2200 ou du Snapdragon 8 Gen 1

Samsung se prépare à lancer la série Galaxy S22 le 9 février, et avant cela, nous avons récemment vu une fuite importante qui a révélé presque tout sur les flagships 2022 de la société. Cela semble également confirmer deux variantes de chipset, à savoir la puce Exynos 2200 et la puce Snapdragon 8 Gen 1. Maintenant, nous avons des détails sur les pays qui obtiendront le chipset Exynos 2200 et ceux qui obtiennent de voir la variante Snapdragon.

La même fuite de documents de présentation, que nous avons vue la semaine dernière, révèle les pays dans lesquels Samsung lancera les variantes Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 et Exynos 2200 de la gamme Galaxy S22.

Il a été révélé que le Galaxy S22, le Galaxy S22+ et le Galaxy S22 Ultra avec le chipset Exynos 2200 arriveront en Europe, en Asie du Sud-Ouest, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la CEI (Communauté des États indépendants).

Quant à la variante Snapdragon 8 Gen 1 du Galaxy S22, elle devrait arriver en Amérique du Nord, en Chine, au Japon, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et en Corée du Sud. Il y a clairement davantage de marchés pour la variante du chipset Snapdragon cette fois-ci. Elle était auparavant limitée à la Chine et à l’Amérique du Nord. Cependant, il reste à voir si cette information est vraie ou non.

En dehors de cela, les précédentes fuites ont suggéré que le Galaxy S22 et le Galaxy S22+ obtiendront un écran AMOLED 2X de 6,1 pouces et de 6,6 pouces avec un support possible pour un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le modèle Ultra pourrait être doté d’un écran Dynamic AMOLED QHD+ de 6,8 pouces, d’une mémoire vive de 12 Go et d’une capacité de stockage de 512 Go. Le S22 et le S22+ pourraient avoir jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le Galaxy S22 reprend le flambeau de la gamme Galaxy Note

Alors que les Galaxy S22 et S22+ pourraient être dotés de triples caméras arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels, alignées un peu comme les Galaxy S21 et S21+, le modèle Ultra pourrait avoir un bloc à quatre caméras à l’arrière, notamment avec un capteur principal de 108 mégapixels avec un châssis qui rappelle celui de la défunte gamme Galaxy Note et le support d’un S Pen amélioré. La série Galaxy S22 pourrait fonctionner avec One UI 4.0 basé sur Android 12 et offrir un support à la charge rapide de 45 W, le Wi-Fi 6E, la 5G, et plus encore.

Nous connaîtrons tous les détails confirmés lors de l’événement Galaxy Unpacked, prévu le 9 février. Restez donc à l’écoute.