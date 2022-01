Samsung annonce un événement Galaxy Unpacked le 9 février pour le lancement du Galaxy S22

Bien sûr, la série Galaxy S22 est censée être équipée de spécifications haut de gamme : le processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm ou la puce maison Exynos 2200, de grandes quantités de RAM et de stockage, des écrans de classe mondiale, d’excellents matériaux et un design haut de gamme sont tous attendus avec la série Samsung Galaxy S22.

Si les rapports sont authentiques (et l’accent mis sur l’histoire de la gamme Galaxy Note le laisse certainement entendre), le Galaxy S22 Ultra est prêt à être le Galaxy Note que les fans ont connu et aimé en tout sauf le nom . La gamme Galaxy S de cette année devrait comporter trois modèles : S22, S22+, et donc le S22 Ultra.

« Nous savons que beaucoup d’entre vous ont été surpris lorsque Samsung n’a pas sorti de nouveau Galaxy Note l’année dernière. Vous avez adoré la créativité et l’efficacité inégalées de la série Galaxy Note, qui vous permettait de passer du nirvana du jeu à une productivité de haut niveau en un clin d’œil. Vous vous êtes extasiés devant le S Pen, qui, selon certains, est aussi efficace que l’encre sur le papier. Et nous n’avons pas oublié ces expériences que vous aimez », a déclaré Pr Roh dans un communiqué.

Pour ce qui est de ce que nous attendons, Samsung devrait lancer (sans surprise) la série de smartphones Galaxy S22 lors de l’événement, ainsi que la série de tablettes Galaxy Tab S8 . Divers rapports détaillant les spécifications et les prix de tous les appareils qui devraient être révélés ont déjà fuité au cours des deux dernières semaines. Plus important encore, Samsung devrait également « rafraîchir » la gamme Galaxy Note pour la première fois en deux ans. En effet, la société préparerait un Galaxy S22 Ultra qui serait construit avec le même design que les anciens Galaxy Note, avec un S Pen intégré.