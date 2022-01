Samsung présente le processeur Exynos 2200 doté d’un GPU AMD « Xclipse »

Ce n’est pas un secret que Samsung a travaillé avec AMD pour créer un GPU personnalisé pour ses processeurs Exynos, que l’on retrouve dans les variantes mondiales de ses smartphones. Et un peu plus tôt dans la journée, après avoir passé près de deux ans en développement, Samsung a annoncé le GPU Xclipse dans le cadre du Exynos 2200, qui sera certainement livré avec la série Galaxy S22, dont le lancement est prévu en février 2022.

La fabrication de la puce Exynos 2200 se fera par un processus EUV (lithographie ultraviolette extrême) de 4 nm, et il comportera 8 cœurs, un cœur ARM Cortex X2, trois cœurs Cortex A710 dédiés à la performance (équilibrés pour l’efficacité), et quatre cœurs Cortex A510 basés sur l’efficacité énergétique. Parallèlement à cela, il y a également une nouvelle unité de traitement neuronal (NPU), qui, selon Samsung, a doublé les performances de son prédécesseur (Exynos 2100), et donc le GPU Xclipse 920 basé sur l’architecture RDNA 2.

Aucune vitesse d’horloge n’a été publiée pour l’instant.

Si l’on se concentre sur le GPU, avec l’architecture AMD comme colonne vertébrale, la puce Exynos 2200 est capable d’accélérer matériellement le ray tracing et l’ombrage à taux variable, ce qui était déjà le cas sur les ordinateurs et les consoles.

Si vous ne le savez pas encore, le ray tracing permet de simuler le comportement de la lumière dans le monde réel dans le cadre de votre jeu, en ajoutant des caractéristiques comme le rebond de la lumière. Quant à l’ombrage à taux variable, il optimise la quantité de travail qu’un GPU consacre à l’affichage des détails de l’ombrage, lui permettant de se concentrer davantage sur les zones importantes et moins sur les parties insignifiantes.

Une puce très alléchante

Il y a également un nouveau processeur de signal d’image sur la Exynos 2200, qui peut connecter jusqu’à 7 capteurs d’image individuels et en piloter quatre à la fois, ce qui vous permet d’utiliser des modes multi-caméra tout en capturant du contenu. Samsung précise également que le FAI prendra en charge les capteurs d’image de 200 mégapixels. Pour l’enregistrement de vidéos, le chipset prend en charge la résolution 4 K HDR ou 8K (à 30 images par seconde).

D’autres améliorations apportées à la puce Exynos 2200, est son intégration de cœurs ARM v9 qui sont censés offrir une sécurité et des performances améliorées, et un nouveau modem qui prend en charge les bandes de spectre sub-6Ghz et mmWave et booste les vitesses de connectivité jusqu’à 10 Gb/s. Les écrans des smartphones équipés de ce chipset peuvent également avoir des taux de rafraîchissement de 144 Hz et une résolution Quad HD+.

Samsung affirme que le processeur est en cours de production de masse, de sorte que le voir dans la série Galaxy S22 n’est pas une hypothèse farfelue, et je suis impatient de voir comment cette collaboration va faire avancer la concurrence pour les jeux mobiles.