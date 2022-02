by

Discord met enfin en place le partage des activités des jeux PS4 et PS5

Sony Interactive Entertainment (SIE) a annoncé son partenariat avec Discord en mai 2021, en précisant que nous pourrions intégrer nos activités PlayStation à la plateforme sociale dès le début de l’année 2022. Comme prévu, Discord a annoncé que cette intégration est désormais disponible sur les comptes PlayStation Network (PSN) pour la PS4 et la PS5. Une fois l’intégration activée, vous pourrez montrer à tous ceux qui partagent un canal Discord à quoi vous jouez.

Plus précisément, cela vous permettra de connecter votre compte PSN à votre compte Discord, ce qui permettra à Discord d’afficher votre activité sur PS4 ou PS5. Pour faciliter le jeu en ligne avec vos amis, Discord vous propose également d’afficher votre nom PSN dans votre profil. Ainsi, vos amis sur Discord sauront qui ajouter sur PSN et pourront voir si vous jouez à un jeu qu’ils peuvent rejoindre. Cette fonctionnalité était déjà disponible pour les jeux et les applications PC, mais jusqu’à présent pas pour les consoles de salon de Sony.

La connexion de votre statut PSN à votre compte Discord doit se faire à partir de Discord lui-même, depuis l’option « Connexions » dans les paramètres utilisateur. Il s’agit d’un processus très analogue à celui de la connexion d’autres options d’intégration précédemment disponibles, donc si vous l’avez fait pour d’autres comptes, vous êtes probablement déjà familiarisé avec le processus.

Si ce n’est pas le cas, vous pouvez commencer par accéder à l’option Connexions et sélectionner le logo PlayStation. Vous devrez ensuite vérifier et vous connecter à votre compte PSN. Assurez-vous d’avoir vos informations (nom de compte et mot de passe) à portée de main ou mémorisées.

Cependant, vous devrez autoriser manuellement Discord à partager votre statut PSN. Dans ce cas, vous devrez activer les options « Afficher sur le profil » et « Afficher le PlayStation Network dans votre statut ». Et si vous décidez d’afficher votre statut PSN, vous devrez également vous assurer que vos paramètres de confidentialité PSN pour « Statut en ligne » et « Lecture en cours » sont réglés sur « Tout le monde », sinon cela ne fonctionnera pas correctement.

Un processus assez simple

Cette fonctionnalité vient tout juste de commencer son déploiement progressif pour les utilisateurs de Discord aux États-Unis sur toutes les plateformes (Windows, Mac, Linux, iOS, Android et l’application Web), et devrait bientôt être disponible dans d’autres pays. Si vous ne trouvez pas l’option dans les paramètres de Discord, il est recommandé de « vérifier plus tard » pour voir si les choses ont changé.

La connexion au PSN n’est pas la seule fonctionnalité sur laquelle Discord a travaillé. La société a également expérimenté une fonctionnalité qui vous permettrait de passer facilement d’un compte à l’autre, une capacité que beaucoup d’utilisateurs souhaitent si l’on en croit les commentaires sur cette demande de fonctionnalité. Discord a même une FAQ pour la fonctionnalité, qui indique actuellement que l’expérience est menée pour une « période limitée ».