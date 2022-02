Sony va acquérir le créateur de Destiny, Bungie, pour 3,6 milliards de dollars

Après l’annonce par Microsoft de l’acquisition d’Activision-Blizzard au début du mois (en attendant la conclusion de l’opération), Sony Interactive Entertainment a révélé hier son intention de racheter Bungie, le studio à l’origine de la franchise Destiny.

Contrairement à Microsoft qui a déboursé 70 milliards de dollars pour cette acquisition, Sony ne paiera « que » 3,6 milliards de dollars pour son nouveau studio. Selon un article de blog publié sur le site de Sony, le président et chef de la direction de SIE affirme que Bungie restera « un studio et un éditeur indépendant et multiplateforme ».

« En Sony, nous avons trouvé un partenaire qui nous soutient inconditionnellement dans tout ce que nous sommes et qui souhaite accélérer notre vision de créer des divertissements qui touchent toutes les générations, tout en préservant l’indépendance créative qui bat dans le cœur de Bungie. Comme nous, Sony pense que les univers de jeu ne sont que le début de ce que nos propriétés intellectuelles peuvent devenir. Ensemble, nous partageons le rêve de créer et d’encourager des franchises emblématiques qui unissent les amis du monde entier, les familles de plusieurs générations et les fans sur de multiples plateformes et supports de divertissement », a déclaré Pete Parson, PDG de Bungie.

Bungie has limitless potential to unite friends around the world. We have found a partner in PlayStation that shares our dream and is committed to accelerating our creative vision of building generation-spanning entertainment. Our journey begins today. https://t.co/PLuVn48zdy pic.twitter.com/kAhRbAg3vD —Bungie (@Bungie) January 31, 2022

Bungie a fonctionné sous l’égide de Microsoft pendant de nombreuses années, mais a décidé de devenir indépendant en 2007. Après un accord d’édition de 10 ans avec Activision Blizzard qui n’a pas été couronné de succès, Bungie a continué à fonctionner comme un studio totalement indépendant, et il semble qu’il continuera à le faire même après avoir été racheté par Sony Interactive Entertainment (SIE).

L’annonce ne devrait pas affecter les fans de Destiny le moins du monde, bien que l’on ne peut pas s’empêcher de nous demander si Bungie continuera à publier du contenu Destiny sur les consoles Xbox de Microsoft à l’avenir. Bien qu’il ait déclaré que Bungie resterait un « studio multiplateforme », Jim Ryan, de SIE, n’a fait aucune mention de la Xbox, ce qui pourrait tout aussi bien signifier que Destiny continuera à être diffusé sur PlayStation et PC.

C’est que le début

Il semble que les joueurs soient pris au milieu d’une guerre entre Microsoft et Sony. Activision Blizzard et Bungie sont tous deux d’excellents choix pour ces géants de l’industrie du jeu, mais ce qui est vraiment excitant, c’est que Microsoft et Sony ont confirmé que d’autres acquisitions seront bientôt annoncées.

Alors, faites vos paris sur la prochaine acquisition d’une entreprise. Actuellement, Bungie travaille sur Destiny 2, la prochaine extension du jeu, The Witch Queen, devant sortir le 22 février.