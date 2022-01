Xiaomi lance les Redmi Note 11, 11S et 11 Pro : des smartphones pour tous et abordables

Xiaomi a annoncé les versions mondiales de ses smartphones de la gamme Redmi Note 11. Les nouveaux modèles les plus accessibles sont le Redmi Note 11S et le Redmi Note 11, tandis que le modèle haut de gamme est le Redmi 11 Pro – en version 4G ou 5G. Ces smartphones disposent de spécifications très impressionnantes pour le prix, comme des caméras de 108 mégapixels, de grandes batteries, et un nouveau design de bonne facture.

Avec un prix de départ de 249 dollars pour le Note 11S et 179 dollars pour le Note 11, ces smartphones ont le potentiel pour prendre d’assaut le marché mondial des smartphones abordables. Voyons s’ils ont ce qu’il faut.

Pour ceux qui préfèrent le modèle haut de gamme, vous devrez débourser la somme de 299 dollars. Le smartphone Pro est doté de spécifications impressionnantes et d’un nouveau design. À ce jour, aucune information sur les prix de ces smartphones en France.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Comme mentionné ci-dessus, le smartphone le plus haut de gamme de ce groupe est le Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Ce smartphone est disponible en deux versions — une avec une connectivité 5G et une sans. Les deux versions mesurent 164,19 x 76,1 x 8,12 mm.

Les deux smartphones Redmi Note 11 Pro seront également proposés en trois options de couleur. Le Redmi Note 11 Pro 5G est disponible en Graphite Gray, Polar White, ou Atlantic Blue. La version non 5G du smartphone est proposée dans la combinaison de couleurs Star Blue au lieu d’Atlantic Blue.

Le Redmi Note 11 Pro a un design à bords plats, avec des rails métalliques qui nous rappellent la série d’iPhone 12. Le smartphone semble particulièrement intéressant en bleu atlantique. Les biseaux de l’écran sont assez minuscules, ce qui est important, car il permet de loger un grand écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. La taille de cet écran et le taux de rafraîchissement de 120 Hz signifient que le Redmi Note 11 Pro devrait être un bon choix pour les joueurs.

Côté processeur, vous avez deux choix. La version 5G du Redmi Note 11 Pro est équipée du nouveau chipset Snapdragon 695 de Qualcomm, tandis que l’autre version utilise le processeur Helio G65 de MediaTek. Les deux versions se déclinent en trois variantes différentes : 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 8 Go de RAM et 128 Ho de stockage.

Il est cool que le Redmi Note 11 Pro dispose d’une prise casque et d’un stockage extensible par un port micro SD. Le smartphone dispose également d’un IR blaster intégré et de deux haut-parleurs stéréo. Le capteur d’empreintes digitales est intégré dans le bouton d’alimentation qui est situé sur le côté droit du smartphone.

Quelques différences entre le modèle 5G et 4G

En ce qui concerne le système de caméra, il existe également des différences entre les deux versions du Redmi Note 11 Pro. La version 5G du smartphone, plus chère, dispose d’un système à triple caméra composé d’un capteur principal Samsung HM2 de 108 mégapixels, d’un capteur ultra-large de 8 mégapixels et d’une caméra macro de 2 mégapixels. Le Redmi non 5G, moins cher, dispose d’un capteur de profondeur supplémentaire de 2 mégapixels, ce qui est assez déroutant. À la place du quatrième capteur de la caméra, le Redmi Note 11 Pro 5G présente un logo AI.

Pourtant, dans la vie réelle, les performances de la caméra des deux smartphones devraient être très analogues. Contrairement aux caméras arrière, la caméra avant est le même capteur de 16 mégapixels logé dans l’écran sur les deux versions du smartphone.

En ce qui concerne la batterie, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro est alimenté par une batterie de 5 000 mAh. Malheureusement, les deux versions du smartphone ne disposent pas de la charge sans fil, elles offrent un support de la charge filaire rapide de 67 W, le chargeur faisant partie du package.

Disponible dès février

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro est livré avec MIUI 13 qui est basé sur Android 11. Une mise à jour attendue vers Android 12 est attendue peu après la sortie.

En parlant de sortie, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro sera disponible à partir de février. La version 5G du téléphone sera proposée à un prix de base de 329 dollars, tandis que la version non 5G coûtera 299 dollars. Les smartphones seront disponibles sur tous les marchés internationaux où Xiaomi est présent, y compris en Europe.

Xiaomi Redmi Note 11S

Le Redmi Note 11S et le Redmi Note 11 sont presque identiques. Les smartphones mesurent 159,87 x 73,87 x 8,09 mm et pèsent 179 g chacun. Le Xiaomi Redmi Note 11S est proposé en trois coloris : Graphite Gray, Twilight Blue, et Pearl White. C’est également le seul nouveau nom de la gamme, puisque le Note 11 et le Note 11 Pro ont fait leurs débuts en Chine à la fin de l’année dernière.

Le Note 11S a un design à bords plats, avec un écran qui a des bords relativement petits, sauf pour le menton (bord sous l’écran). Il dispose de deux haut-parleurs stéréo, d’un IR blaster, d’une prise casque de 3,5 mm et d’un emplacement pour carte micro SD. Le capteur d’empreintes digitales est intégré au bouton d’alimentation sur le côté droit du smartphone.

Le Redmi Note 11S de Xiaomi est doté d’un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Une caméra frontale est située au milieu de la partie supérieure de l’écran.

Également un capteur de 108 mégapixels

En parlant de caméra, le Redmi Note 11S est équipé d’un capteur Samsung HM2 de 108 mégapixels, d’un capteur photo ultra-large de 8 mégapixels, d’un capteur photo macro de 2 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Il s’agit d’un système de caméra plus avancé que celui que l’on trouve dans le Redmi Note 11.

Ce qui est également plus impressionnant dans le Redmi Note 11S par rapport à son frère moins cher est son processeur. Ce smartphone utilise une puce MediaTek Helio G96 et dispose de trois variantes de stockage : 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il n’y a pas de connectivité 5G sur ce dernier, ce qui est un peu décevant.

En ce qui concerne la batterie, le Xiaomi Redmi Note 11S est équipé d’une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide filaire de 33 W. Le chargeur rapide est livré dans la boîte, ce qui est plutôt cool pour Xiaomi.

Le Redmi Note 11S arrivera avec Android 11 dans la boîte, avec une mise à jour ultérieure vers Android 12 prévue peu après la sortie. Le Redmi Note 11S arrivera dans tous les magasins mondiaux de Xiaomi ce mois-ci à un prix de départ de 249 dollars.

Xiaomi Redmi Note 11

Le smartphone Redmi Note 11 le moins cher du marché mondial est presque identique en termes de look à son frère plus cher, le Note 11S. Il possède également un écran, une capacité de batterie, des capacités de charge et un OS identiques. Les combinaisons de couleurs sont toutefois légèrement différentes. Le Redmi Note 11 est proposé en trois coloris : Graphite Gray, Twilight Blue, et Star Blue.

Le Redmi Note 11 de Xiaomi dispose d’une prise casque de 3,5 mm, d’un IR blaster, d’un emplacement pour carte micro SD, de deux haut-parleurs stéréo et d’un capteur d’empreintes digitales latéral, tout comme son frère.

Cependant, le reste des spécifications du nouveau smartphone abordable sont différentes. Par exemple, le Xiaomi Redmi Note 11 a un système de caméra moins avancé. Ce smartphone dispose d’un bloc à quatre caméras composé d’un capteur photo principal de 50 mégapixels, d’un capteur photo ultra-large de 8 mégapixels, d’un capteur photo macro de 2 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. La caméra frontale est également différente par rapport au Note 11S. Sur le Redmi Note 11, la caméra frontale est de 13 mégapixels.

Un prix très agressif

En ce qui concerne le processeur et le stockage, le Redmi Note 11 utilise également une configuration différente. Le nouvel appareil de Xiaomi est propulsé par le processeur Snapdragon 680 couplé à 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. Il n’y a pas de 5G sur ce modèle non plus.

Le Xiaomi Redmi Note 11 sera disponible ce mois-ci sur tous les magasins mondiaux de Xiaomi à un prix de départ de 179 dollars. Avec un prix aussi agressif, ce smartphone a le potentiel de devenir véritablement le smartphone le plus vendu de Xiaomi en 2022.