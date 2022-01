La Steam Deck de Valve sera finalement lancée fin février

Espérons que le système de réservation de Valve dispose de mécanismes permettant de s’assurer qu’il n’est pas utilisé de la même manière par les profiteurs qui ont ruiné les espoirs des joueurs depuis plus d’un an maintenant. Et qui sait ? Si Valve réussit, peut-être que d’autres fabricants retiendront cette leçon avant de sortir leur matériel de nouvelle génération à partir de cette année.

Une fois les premiers e-mails envoyés et les Steam Deck envoyés, Valve prévoit d’envoyer des groupes d’e-mails hebdomadaires aux clients afin de traiter la file d’attente des réservations. Avant le 25 février, des aperçus et des impressions du nouveau système seront partagés .

Donc si vous avez déjà réservé votre Steam Deck, soyez à l’affût d’un e-mail de Valve à partir du 25. Si vous n’avez pas encore réservé une Steam Deck… eh bien, bonne chance. Il faudra peut-être attendre le mois de juin pour mettre la main sur la console, étant donné la demande — et des inévitables problèmes de stock et de chaîne d’approvisionnement qui ne manqueront pas de se poser.