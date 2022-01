Microsoft Teams est plus populaire que jamais avec 270 millions d’utilisateurs actifs mensuels

Le succès de Microsoft Teams ne cesse de croître, les utilisateurs du monde entier étant de plus en plus nombreux à s’inscrire sur la plateforme. Selon les derniers chiffres publiés par Microsoft, le service de vidéoconférence Teams compte désormais plus de 270 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

@MicrosoftTeams surpassed 270 million monthly active users. —Frank X. Shaw (@fxshaw) January 25, 2022

Ce chiffre est en hausse par rapport aux 250 millions d’utilisateurs actifs mensuels de Teams annoncés par l’entreprise il y a 6 mois à peine, car la période de travail hybride continue de faire progresser la plateforme. Dans son dernier rapport financier trimestriel, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a noté que, bien que la croissance de Teams ait été encourageante, il s’attend à ce qu’elle ralentisse quelque peu, car l’utilisation commence à plafonner.

L’année dernière, Microsoft a modifié sa méthode de mesure de l’utilisation de Teams, passant du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens au nombre d’utilisateurs actifs mensuels, ce qui, une fois de plus, pourrait suggérer un certain ralentissement des chiffres.

Cependant, la société continue à travailler sur des mises à jour et des améliorations pour Teams, avec de récentes versions comprenant un moyen pour les utilisateurs de masquer leur propre flux vidéo pendant un appel, d’appliquer un emoji comme réaction aux messages de chat, et même d’ajouter son logiciel de reconnaissance vocale Cortana à la plateforme.

Dans l’ensemble, le deuxième trimestre 2021 a été incroyablement fructueux pour Microsoft, l’entreprise ayant dépassé les prévisions des analystes pour enregistrer un autre trimestre majeur.

Une augmentation de 20 % de son chiffre d’affaires

Microsoft a enregistré une augmentation de 20 % de son chiffre d’affaires, qui a atteint 51,7 milliards de dollars, avec un bénéfice net en hausse de 21 % pour atteindre 18,8 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires de Windows OEM a augmenté de 25 % par rapport à l’année précédente, tandis que le chiffre d’affaires des produits commerciaux et des services cloud de Windows a augmenté de 13 %.

« La technologie numérique est la ressource la plus malléable dont dispose le monde pour surmonter les contraintes et réimaginer le travail et la vie quotidienne », a déclaré Nadella. « Alors que la part de la technologie dans le PIB mondial continue d’augmenter, nous innovons et investissons sur des marchés divers et en pleine croissance, avec une pile technologique sous-jacente commune et un modèle d’exploitation qui renforce une stratégie, une culture et un sens de l’objectif commun ».

Selon des données récentes recueillies par la société de logiciels StarLeaf, la quasi-totalité (97 %) des entreprises déclare que des outils tels que Zoom, Webex et Teams sont désormais essentiels à leurs activités.