Le benchmark du Galaxy S22 Ultra compare le Snapdragon 8 Gen 1 et le Exynos 2200

Lorsque Samsung et AMD ont confirmé pour la première fois que les deux entreprises collaboraient sur un GPU pour la puce Exynos du géant sud-coréen, les attentes étaient très élevées. Ces sentiments ont été soutenus par des rapports selon lesquels la puce Exynos 2200 équipée d’un GPU AMD pourrait même surpasser le processeur du smartphone d’Apple, qui est généralement considéré comme le meilleur dans le domaine. Il semble maintenant que ces rapports étaient largement exagérés.

Lorsque la Exynos 2200 n’a pas été présentée la semaine dernière, on a supposé que la puce avait été annulée en raison de problèmes de performance. Samsung a finalement révélé le Exynos 2200 hier et comme prévu, il est basé sur les derniers cœurs Armv9 d’Arm, qui sont plus rapides et plus économes en énergie que les conceptions sur lesquelles le prédécesseur Exynos 2100 est basé.

La puce bénéficie également de la technologie de fabrication de 4 nm, relativement plus avancée, et offre des performances NPU deux fois supérieures à celles de la puce Exynos 2100. C’est la seule information comparative que Samsung a fournie et, bien qu’il soit sans aucun doute excitant que le nouveau GPU, appelé Xclipse, puisse apporter des jeux analogues à ceux d’une console à la prochaine série phare de la société, le Galaxy S22, il n’y a pas de chiffres pour étayer cette affirmation.

Samsung révélera probablement plus d’informations dans les semaines à venir, mais pour l’instant, nous avons obtenu quelques benchmarks de performance qui ont été publiés par MySmartPrice. L’information provient d’Ishan Agarwal, et voici les résultats pour le Galaxy S22 Ultra :

AnTuTu : 965 874 points

Geekbench monocoeur : 1 108 points

Geekbench multicœurs : 3 516 points

GFXbench Aztec ruins normal: 109 FPS

Voici la comparaison avec le Galaxy S21 Ultra équipé de la puce Exynos 2100 de l’année dernière :

AnTuTu : 657 150 points

Geekbench monocoeur : 1 081 points

Geekbench multicœurs : 3 463 points

GFXbench Aztec ruins normal: 71.54 FPS

De meilleures performances que l’année dernière

Les performances du GPU semblent s’être nettement améliorées, mais le véritable test est de savoir si la puce va battre la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, qui alimentera la gamme Galaxy S22 sur certains marchés — probablement pas en France.

Le Snapdragon 8 Gen 1 a apparemment un avantage sur les performances du CPU et du GPU. L’écart est plus prononcé dans les performances graphiques, ce qui est plutôt décevant dans le contexte des attentes. Découvrez ci-dessous les scores d’un appareil équipé d’un Snapdragon 8 Gen 1 :

AnTuTu : 977 613 points

Geekbench monocoeur : 1 235 points

Geekbench multicœurs : 3 837 points

GFXbench Aztec ruins normal: 139.25 FPS

Ice Universe a également publié quelques scores, qui montrent à nouveau que l’utilisation d’un GPU AMD n’a pas fait une si grande différence.

It seems that there is a big gap between GPU and Snapdragon8 Gen1(Aztec Ruins 143fps) https://t.co/iRNgw0x5Rd pic.twitter.com/aYo6LF9SQo — Ice universe (@UniverseIce) January 18, 2022

Sur la base de ces chiffres, il semble que les modèles Galaxy S22 équipés du Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm seront plus performants que ceux équipés de l’Exynos 2200, mais il reste à voir comment cela se traduira dans le monde réel. Nous pouvons nous attendre à le découvrir à l’approche de la date de mise en vente de la série Galaxy S22. Selon les rumeurs, les smartphones seront commercialisés le 24 février.